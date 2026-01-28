    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Technologie-Index winkt Hoch seit 2000 - starker ASML-Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML-Bericht sorgt für positiven Trend bei Tech-Werten.
    • Branchenindex könnte Höchststand seit 2000 erreichen.
    • ASML und Infineon verzeichnen Rekordkurse und Wachstum.
    FRANKFURT (dpa-AFX)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas Technologiewerten winkt am Mittwoch nach dem starken Geschäftsbericht von ASML ein guter Tag. Der Branchenindex könnte nach zwei Wochen Pause wieder einen Höchststand seit dem Jahr 2000 erreichen.

    ASML setzten vorbörslich ihre Rekordjagd mit Kursen über 1.300 Euro fort, Infineon erreichten ein Hoch seit November 2021.

    Der ungebremste KI-Boom treibt die Geschäfte des Chipausrüsters ASML weiter kräftig an. Für das 2026 peilt das Unternehmen weiteres Umsatzwachstum an. Zudem wurde bis Ende 2028 der Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 12 Milliarden Euro angekündigt./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,56 % und einem Kurs von 770,2 auf Tradegate (28. Januar 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +15,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 512,59 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von -27,43 %/+5,84 % bedeutet.




    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des 10%igen Stellenabbaus auf AIXTRONs Umsatz- und Auftragslage, erwartete Umsatzrückgänge von ~50–80 (teilw. 70–80) Mio für 2025 und ein mögliches Absinken des Auftragsbestands von ~280–286 Mio auf ~150 Mio. Einige sehen das Chart bullisch (Ziel ~23–24), andere erwarten Rücksetzer auf 16–18 oder bis 10 €. Diskussionen zu Volatilität, Stop‑Loss, Q4‑Zahlen Ende Februar und positiven Opto‑Electronics/AI‑Katalysatoren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

