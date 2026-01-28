Technologie-Index winkt Hoch seit 2000 - starker ASML-Ausblick

Der ungebremste KI-Boom treibt die Geschäfte des Chipausrüsters ASML weiter kräftig an. Für das 2026 peilt das Unternehmen weiteres Umsatzwachstum an. Zudem wurde bis Ende 2028 der Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 12 Milliarden Euro angekündigt./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,56 % und einem Kurs von 770,2 auf Tradegate (28. Januar 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +15,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,08 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 512,59 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von -27,43 %/+5,84 % bedeutet.