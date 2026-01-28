ASML treibt mit neuen Zahlen die Chipmärkte an

Der niederländische Halbleiterausrüster ASML hat die Erwartungen der Märkte deutlich übertroffen. Getrieben vom anhaltenden Boom rund um Künstliche Intelligenz meldete der Konzern im vierten Quartal 2025 einen Rekord bei den Auftragseingängen und legte zugleich einen überraschend robusten Ausblick für das Jahr 2026 vor.

Besonders im Fokus der Anleger standen die Auftragseingänge, die als Frühindikator für die künftige Geschäftsentwicklung gelten. Diese beliefen sich im vierten Quartal auf 13,2 Milliarden Euro und lagen damit mehr als doppelt so hoch wie die von Analysten erwarteten 6,32 Milliarden Euro.

Nach Angaben des Finanzvorstands war es das höchste Bestellvolumen in der Unternehmensgeschichte. Davon entfielen 7,4 Milliarden Euro auf EUV-Lithografieanlagen, die für die Produktion der modernsten Chips unverzichtbar sind.

Umsatz über den Erwartungen

Der Umsatz lag mit 9,72 Milliarden Euro leicht über den Markterwartungen von 9,6 Milliarden Euro. Der Nettogewinn verfehlte hingegen die Prognose von 3,01 Milliarden Euro knapp mit 2,84 Milliarden Euro. Der GAAP-Gewinn je Aktie lag bei 7,35 Euro, 0,23 Euro unter dem Konsens.

2026-Ausblick hebt Stimmung an den Märkten

Für das laufende erste Quartal 2026 rechnet ASML mit einem Umsatz zwischen 8,2 und 8,9 Milliarden Euro sowie einer Bruttomarge von 51 bis 53 Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 stellt das Unternehmen 34 bis 39 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht. Der Mittelwert liegt klar über den bisherigen Analystenschätzungen von rund 35,1 Milliarden Euro.

Während ASML zuvor lediglich betont hatte, dass der Umsatz 2026 nicht unter dem Niveau von 2025 liegen werde, signalisiert die neue Prognose nun konkretes Wachstum.

KI-Boom treibt gesamte Branche

ASML profitiert massiv vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits rund 30 Prozent zugelegt.

Parallel dazu verschärft sich der Mangel an Speicherchips. Die Preise sind zuletzt sprunghaft gestiegen, und Branchenbeobachter rechnen damit, dass die Knappheit bis mindestens 2027 anhalten könnte.

Analysten erwarten daher, dass große Speicherhersteller wie Samsung Electronics und SK Hynix ihre Kapazitäten ausbauen werden – ein Szenario, das zusätzliche Nachfrage nach ASML-Anlagen verspricht. So prognostizierte Barclays, dass SK Hynix im Jahr 2026 allein zwölf EUV-Maschinen von ASML abnehmen könnte.

Aktienrückkauf und höhere Dividende

Zusätzlich belohnt ASML seine Aktionäre mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm über bis zu 12 Milliarden Euro, das bis Ende 2028 laufen soll. Zudem plant der Konzern für 2025 eine Dividende von 7,50 Euro je Aktie, was einer Steigerung von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,29 % und einem Kurs von 1.325EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.





