GOLDMAN SACHS stuft Auto1 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 nach den Quartalszahlen von Aramis mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. An seiner Erwartung für den Quartalsbericht des deutschen Online-Autohändlers habe sich damit nichts geändert, schrieb James Tate am Dienstagabend. Er geht von positiven Überraschungen aus. Aramis habe in den Märkten mit der größten Überschneidung - vor allem Frankreich und Spanien - trotz schwieriger Marktbedingungen solide Absatzvolumina erzielt./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 20:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 30,38EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Tate

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

