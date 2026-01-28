Der kräftige Anstieg bei Gold und Silber ist nach Einschätzung von Analysten der kanadischen BMO Capital Markets Ausdruck einer sich verschiebenden Ordnung an den globalen Finanzmärkten. Treiber sei weniger ein einzelnes Ereignis als vielmehr eine wachsende Unsicherheit darüber, wie belastbar staatliche Bilanzen langfristig bleiben – und wie widerstandsfähig Fiat-Währungen in einem Umfeld zunehmender geopolitischer und wirtschaftlicher Spannungen sind. In einem aktuellen Bericht unternimmt BMO ein Gedankenexperiment: Welche Annahmen müssten gelten, damit Gold in den kommenden Quartalen in eine weitere, deutlich höhere Preisetappe eintritt?

Ausgangspunkt ist eine Marktbewegung, die selbst ambitionierte Prognosen überholt hat. Gold stieg demnach bereits im ersten Monat des Jahres über die Marke von 5.000 US-Dollar je Unze und lag damit oberhalb der von BMO im Dezember für das erste Quartal erwarteten Niveaus. Für die Analysten ist das ein Hinweis, dass klassische Prognosemodelle mitunter zu langsam reagieren – weil sich die Rahmenbedingungen schneller verändern als historische Daten es abbilden können.

Jetzt mehr erfahren:

Grundsätzliche Systemverschiebung: Analysten skizzieren Goldpreis-Anstieg bis auf 8.650 USD je Unze!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.