BERNSTEIN RESEARCH stuft DHL Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nach den Kursanstiegen der europäischen Logistikwerte vor dem Jahreswechsel stehe nun die Berichtssaison im Fokus, schrieb Alex Irving in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Er rechnet mit einer "Schlacht der KI-Strategien" - dieses Thema dürfte in den Unternehmenspräsentationen sowie für die Investoren eine zunehmende Rolle spielen. Schon kommende Woche stünden die Quartalszahlen von DSV und Moller-Maersk auf der Agenda und die von DHL und Kuehne + Nagel Anfang März. Am optimistischsten ist Irving für Kuehne + Nagel. Bei DHL sieht er das Risiko konservativer Jahresziele./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 19:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 46,87EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



