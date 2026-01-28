    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    ANALYSE-FLASH

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Barclays hebt Ziel für Puma auf 22 Euro - 'Equal Weight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Puma-Kursziel auf 22 Euro an.
    • Einstufung bleibt bei "Equal Weight" unverändert.
    • Analystin berücksichtigt Joint-Venture-Trennung.
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt Ziel für Puma auf 22 Euro - 'Equal Weight'
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma von 16 auf 22 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo gab ihren Schätzungen vor der Jahresbilanz für 2025 Ende Februar am Dienstagnachmittag noch einen Feinschliff. Dabei berücksichtigte sie auch die Trennung vom Anteil am Joint-Venture Puma United./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 15:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 04:00 / GMT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    PUMA

    +0,64 %
    +11,27 %
    +9,91 %
    +9,00 %
    -25,96 %
    -61,07 %
    -70,36 %
    +28,23 %
    +1.566,20 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 23,47 auf Tradegate (28. Januar 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +11,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,50 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -32,38 %/+69,06 % bedeutet.


    Rating: Equal Weight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 22 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 22,00, was einem Rückgang von -8,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PUMA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anta-Einstieg bei PUMA (rund 29 % zu 35 €/Aktie, ~1,5 Mrd. €) und die Folgen für Kurs und Bewertung: Diskussion über Übernahmewahrscheinlichkeit versus bloßen Eigentümerwechsel, erwartete Analystenanpassungen (z. B. DB 16 €, Jefferies 20 €), Kurzfrist-Risiken durch schwachen Konsum, aber auch Chancen durch Synergien und Asien-Expansion mit Potenzial für deutliche Kursgewinne.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PUMA eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Barclays hebt Ziel für Puma auf 22 Euro - 'Equal Weight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma von 16 auf 22 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo gab ihren Schätzungen vor der Jahresbilanz für 2025 Ende Februar am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     