Barclays hebt Ziel für Puma auf 22 Euro - 'Equal Weight'

Ich nehme hiermit - wie so oft - gerne mal wieder die Gegenpositionen zu vielen Postings der letzten drei Tage in beiden Foren ein, die ich in zwei Kernaussagen zusammenfassen würde: i) bei Puma werden permanent absichtlich und böswillig Gerüchte (u.a. von der „angelsächsischen Manipulationsmafia“) gestreut, um die Aktie in die ein oder andere Richtung zu lenken und ii) die Kleinanleger werden veräppelt und leiden darunter.





Zum Punkt i) vertrete ich eine andere Sichtweise und zwar halte ich es für überwiegend wahrscheinlich, dass es sich so zugetragen hat, wie die jeweiligen Berichte (Reuters, Bloomberg, Manager Magazin) es kolportiert haben. Die Aktie einer weltweit bekannten Marke verliert 85% von ihrem Hoch und drittelt sich nach zig Gewinnwarnungen innerhalb nur eines Jahres (die Gründe - schlechtes Management, Zölle, schlechtes Konsumklima, asiatische Konkurrenz - lassen wir mal außen vor).





Dass so eine Situation so gut wie jeden Konkurrenten/Strategen und viele Private Equity Häuser geradezu einlädt, sich den „Fall Puma“ einmal genauer anzuschauen, ist für mich das Logischste der Welt und genau das ist sicherlich auch passiert. Deshalb wurden auch Anta Sports von Reuters, aber auch CVC durch das Manager Magazin erwähnt.





Und wahrscheinlich waren da eine dreistellige Anzahl an Leuten involviert in den Vorständen, Aufsichtsräten, Strategie-, M&A, Rechts-, IR-Abteilungen, etc. der einzelnen Parteien, sprich: Pinault (ggfs auch Puma), Investmentbanken, PE Häuser, Strategen/Konkurrenten, etc. Dass da irgendjemand nicht die Klappe halten kann oder dass ggfs der potenzielle Verkäufer etwas lanciert, ist nicht ungewöhnlich und sieht man doch quasi bei jeder Übernahme.





Und dritter Punkt: dass jemand ein Angebot macht und der potenzielle Verkäufer nicht einschlägt, ist auch kein besonders unplausibler Vorgang, oder? Also nehmen wir mal an, dass Anta bei 16 Euro ein Angebot von 28 Euro gemacht hat (mit dem internen Ziel, bis 30 Euro mitzugehen), Pinault aber mind. 40 Euro sehen will, dann kommen die beiden Parteien eben nicht zusammen. Am Rande: schon in der letzten Reuters News vor ein paar Wochen hieß es doch „talks have stalled since then“, wenn ich mich richtig erinnere. Damit wurde doch die News von letztem Donnerstag quasi schon vorbereitet.





Was ich sagen will: für mich gibt es keinen Grund, an dem oben skizzierten Ablauf zu zweifeln, zumindest klingt das für mich plausibel und deckt sich mit den jeweiligen Berichten. Der Kurs fällt, viele Interessenten schauen sich das an, einer macht ein Angebot, Pinault lehnt ab und zwischendrin sticht einer die Infos an die Bloombergs & Reuters dieser Welt durch. As simple as that. Warum braucht es dann wieder die typischen Foren-Mythen und Verschwörungstheorien inkl. Finanzmafia, warum nicht einfach die plausible bzw. wahrscheinlichere Variante glauben?









Und zur zweiten Kernaussage zum Veräppeln der Kleinanleger etwas kürzer:





Wer hier langfristig investiert ist, dem kann/sollte das sowieso egal sein. Zudem steht der Kurs immer noch drei Euro höher (bei gleichzeitig starkem Kursverfall bei adidas) als vor den ersten Gerüchten. Wer hier auf die Übernahme gesetzt hat und mitzocken wollte, der ist wissentlich und willentlich das Risiko eingegangen, dass ein Deal nicht zustande kommen kann und genau das eintreten kann, was wir letzte Woche gesehen haben. Und dass ein Kurs sich sehr volatil verhält in solchen Situationen, in denen jede „Nachricht“, jeder Bericht den Kurs zweistellig in die ein oder andere Richtung bewegen kann, sollte auch von jedem Investierten akzeptiert sein. Wer das nicht mag, der sollte seine Position überdenken. Ich habe dazu schon vor Monaten hier geschrieben, dass ich solche Set-Ups normalerweise nicht mag. Dennoch mache auch ich manchmal solche Investments, aber wenn es in die Hose geht, verweise ich nicht auf die dunklen Mächte im Finanzwesen, sondern weiß, dass das meine Entscheidung war und ich das in Kauf nehmen musste.



