    Aktien Frankfurt Ausblick

    Anleger warten ab vor Fed-Sitzung - ASML glänzt

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax zeigt vor Fed-Sitzung nur geringes Plus von 0,03%.
    • Fed wird Leitzins voraussichtlich nicht weiter senken.
    • Wacker Chemie meldet schwache Zahlen, Aktie fällt stark.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Anleger warten ab vor Fed-Sitzung - ASML glänzt
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem deutschen Aktienmarkt fehlen am Mittwoch vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Abend weiter Impulse für eine breite Aufwärtsbewegung. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den Dax ein Plus von 0,03 Prozent bei 24.903 Punkten. Tags zuvor war der deutsche Leitindex zeitweise auf 25.020 Punkte gestiegen, dann aber wieder abgedreht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Mittwochmorgen ebenfalls kaum verändert erwartet.

    Die US-Notenbank wird am Abend den Leitzins aus Sicht von Experten nicht weiter senken. Im Dezember hatte sie den Zins noch um 0,25 Prozentpunkte reduziert, im vergangenen Jahr um insgesamt 0,75 Punkte. Begründet wurden die Senkungen auch mit einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt.

    Im Blick der Finanzmärkte steht aber vor allem der Kampf um die Unabhängigkeit der Fed im Zuge des anstehenden Führungswechsels. US-Präsident Donald Trump übt seit Monaten starken Druck auf Fed-Chef Jerome Powell aus. Zuletzt eskalierte der Konflikt mit der Einleitung rechtlicher Maßnahmen gegen Powell, dessen Amtszeit im Mai ausläuft. Die heftigen Attacken Trumps und seine geforderten Leitzinssenkungen sorgten für Verunsicherung an den Finanzmärkten. "Der Fed kommt die schon länger absehbare Pause bei den Zinssenkungen daher wohl gelegen, da sie mit ihr ihre Unabhängigkeit demonstrieren kann", kommentierte Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner.

    Aus Unternehmenssicht steht am Mittwoch der Chipindustrieausrüster ASML im Fokus, der Zahlen für 2025 vorlegte und einen optimistischen Ausblick für 2026 lieferte. Der Konzern profitiert weiterhin stark vom KI-Boom. Das trieb vorbörslich auf am deutschen Aktienmarkt Halbleiterwerte wie Infineon, Aixtron und Suss Microtec an.

    Im Mittelpunkt des Interesses stehen zudem die Aktien von Wacker Chemie , die vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fast 5 Prozent absackten. Das schwierige Konjunkturumfeld brockte dem Spezialchemie-Unternehmen 2025 einen Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebitda) von 42 Prozent ein. Der Umsatz sank um 4 Prozent. Experten hatten im Durchschnitt in etwa so viel Umsatz erwartet, sich beim operativen Ergebnis aber mehr erhofft.

    JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi sprach in einer ersten Reaktion von einem insgesamt sehr schwachen Zahlenwerk. Zusätzlicher Gegenwind könnte durch mögliche Lagerabbauprozesse in der Wertschöpfungskette für Halbleuter-Polysilizium entstehen. Die Gewinnaussichten von Wacker Chemie blieben aufgrund struktureller und konjunktureller Faktoren schwierig. Diese Herausforderungen seien in der aktuellen Bewertung noch nicht vollständig berücksichtigt. Deshalb bleibt er für die Aktie negativ gestimmt./edh/mis

    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 24.891 auf Ariva Indikation (28. Januar 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +10,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,85 Mrd..

    Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -32,16 %/+19,40 % bedeutet.




    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
