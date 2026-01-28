UBS stuft LOREAL auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach LVMH-Zahlen mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Signale für den Kosmetikhersteller aus dem Bericht des Luxuskonzerns LVMH seien durchwachsen, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Vor allem der erneute Rückgang im Bereich Perfumes & Cosmetics nach zwei besseren Quartalen sei enttäuschend. Das gute Abschneiden von LVMH im Selective Retailing zeuge allerdings von hoher Nachfrage nach Beauty-Produkten./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 22:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 375,8EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.