    Zwischen Hoffnung und Risiko

    Besserer Gewinn, enttäuschende Dividende – und diese Aktie steigt trotzdem

    Volvo schlägt die Gewinnerwartungen, kürzt aber die Ausschüttung. Der Konzern sieht Stabilisierung, warnt jedoch vor geopolitischen Risiken und zähem US-Markt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Volvo übertrifft Gewinnprognosen, senkt Dividende.
    • US-Markt schwächelt, geopolitische Risiken bleiben.
    • Ausblick für Nordamerika und Europa leicht optimistisch.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Zwischen Hoffnung und Risiko
    Foto: Anders Wiklund/TT - picture alliance / TT NEWS AGENCY

    Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo hat im vierten Quartal einen geringeren Gewinnrückgang gemeldet als von Analysten erwartet. Gleichzeitig senkt der Konzern die Gesamtausschüttung für das Jahr stärker als prognostiziert. Das berichtete Reuters unter Berufung auf Unternehmensangaben und eine Umfrage von LSEG.

    Der operative Gewinn lag von Oktober bis Dezember bei 12,77 Milliarden schwedischen Kronen (rund 1,2 Milliarden Euro). Im Vorjahr hatte Volvo 14,04 Milliarden erreicht. Analysten hatten im Schnitt nur mit 11,49 Milliarden gerechnet. Damit übertraf der Konzern die Markterwartungen deutlich, auch wenn das Ergebnis weiter unter dem Vorjahreswert lag.

    Branche leidet unter US-Schwäche

    Volvo spürt weiter den Abschwung im Nutzfahrzeugsektor. Der Markt in den Vereinigten Staaten schwächelt seit mehr als 3 Jahren. Unsichere politische Rahmenbedingungen, Zölle und geringere Transportmengen belasten die Nachfrage. Die Gewinne des Konzerns stehen daher unter Druck, auch wenn sich die Entwicklung zuletzt etwas stabilisierte.

    Konzernchef Martin Lundstedt sagte laut Unternehmensmitteilung: "In den letzten Monaten haben wir eine Stabilisierung in mehreren unserer Märkte und in einigen Fällen sogar eine leichte Verbesserung festgestellt." Zugleich warnte er: "Es gibt jedoch Unsicherheiten, nicht zuletzt in Bezug auf geopolitische Entwicklungen, die sich auf die künftige Nachfrage auswirken könnten."

    Dividende fällt niedriger aus als erwartet

    Für 2025 schlägt Volvo eine ordentliche Dividende von 8,50 Kronen je Aktie vor, nach 8,0 Kronen im Vorjahr. Hinzu kommt eine Sonderdividende von 4,50 Kronen, nach zuvor 10,50 Kronen. Damit sinkt die Gesamtausschüttung auf 13 Kronen (1,23 Euro) je Aktie. Analysten hatten laut LSEG im Schnitt mit 14,50 Kronen gerechnet. Trotz des besseren Quartalsergebnisses bleibt die Dividende für Aktionäre eine Enttäuschung.

    Dennoch notierte die Aktie am frühen Morgen auf Tradegate mit einem Plus von 2,63 Prozent bei 30,41 Euro (Stand 8:53 Uhr MEZ).

    Volvo Registered (B)

    +1,42 %
    +8,93 %
    +14,61 %
    +29,83 %
    +21,77 %
    +68,74 %
    +51,99 %
    +262,08 %
    +39,94 %
    ISIN:SE0000115446WKN:855689

    Ausblick für Märkte leicht verbessert

    Beim Ausblick zeigt sich Volvo vorsichtig optimistischer. Für den nordamerikanischen Markt für schwere Nutzfahrzeuge erwartet der Konzern nun ein Volumen von rund 265.000 Fahrzeugen. Im Oktober hatte Volvo noch mit 250.000 gerechnet. Das neue Ziel entspricht in etwa dem Niveau des Vorjahres.

    Auch für Europa hebt Volvo die Prognose an. Der Markt für schwere Nutzfahrzeuge soll nun etwa 305.000 Einheiten erreichen, nach zuvor erwarteten 295.000. Der Konzern sieht damit Anzeichen einer Stabilisierung, bleibt aber angesichts globaler Risiken zurückhaltend.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 30,30EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Verfasst von Redakteur Saskia Reh
