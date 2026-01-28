UBS stuft LVMH auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH nach den Zahlen von 725 auf 706 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Luxuskonzern gehe es in die richtige Richtung, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch. Der Bericht zum vierten Quartal habe ermutigende Signale gesendet. Das Kursziel habe sie angesichts der Abwertung des gesamten Sektors gekappt./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 12:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,16 % und einem Kurs von 553,9EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 706
Kursziel alt: 725
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
