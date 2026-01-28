UBS stuft LVMH auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH nach den Zahlen von 725 auf 706 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Luxuskonzern gehe es in die richtige Richtung, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch. Der Bericht zum vierten Quartal habe ermutigende Signale gesendet. Das Kursziel habe sie angesichts der Abwertung des gesamten Sektors gekappt./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 12:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,16 % und einem Kurs von 553,9EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 706

Kursziel alt: 725

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



