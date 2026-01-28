Ölpreise steigen leicht - US-Drohkulisse gegen den Iran
- Ölpreise steigen weiter, Brent bei 67,56 USD.
- Geopolitische Spannungen, Fokus auf Iran und USA.
- Trump kündigt verstärkte Militärpräsenz an.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch weiter zugelegt. Nach einem deutlichen Anstieg am Vortag hielten sich die Kursbewegungen im frühen Handel aber in engen Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 67,56 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 18 Cent auf 62,57 Dollar zu.
Am Ölmarkt bleiben geopolitische Spannungen das bestimmende Thema. Der Blick der Anleger richtet sich auf die Entwicklung im Opec-Mitglied Iran, nachdem die USA ihre militärische Macht in der Region verstärken. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ist eine weitere US-Kriegsflotte Richtung Iran unterwegs. Am Dienstag waren die Ölpreise noch um etwa zwei Dollar je Barrel gestiegen.
Aus den Aussagen von Trump wird aber nicht klar, wie genau die USA ihre Militärpräsenz in der ölreichen Region am Persischen Golf verstärken wollen. Das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) kündigte unterdessen eine mehrtägige Luftwaffenübung im Nahen Osten an. Trump hat ein militärisches Eingreifen seines Landes im Iran wegen der Tötung Tausender Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten nicht ausgeschlossen./jkr/stk
