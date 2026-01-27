Aktiendeal mit den Chinesen beflügeln den Kurs!

Der größte chinesische Sportartikelkonzern Anta steigt in einem Milliardendeal beim kriselnden deutschen Hersteller Puma ein. Für 1,5 Milliarden Euro übernimmt Anta den Anteil von rund 29 Prozent von der französischen Milliardärsfamilie Pinault. Der vereinbarte Preis je Aktie liegt mit 35,00 Euro weit über dem gestrigen Schlusskurs von 23,58 Euro. Während der Rivale Adidas zuletzt wieder Marktanteile gewinnen konnte, rutschte Puma tief in die Verlustzone. Gemessen vom Allzeithoch am 19. November 2021 bei 115,40 Euro notiert das Papier mit 23,58 Euro aktuell knapp 80 Prozent darunter. Der amtierende CEO Arthur Höld treibt unterdessen eine Verschlankung des Sportbekleidungsherstellers voran, um den Konzern wieder in die Gewinnzone zu führen.

Die Aktien von Puma haben seit dem Allzeithoch vom 19. November 2021 bei 115,40 Euro 80 Prozent an Wert eingebüßt. Die Kurslawine startete so richtig mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine. Mittlerweile hat der Kurs aufgrund der Gerüchte über die Beteiligung der Chinesen die Marke von 23,58 Euro erreicht. Dennoch notiert das Papier noch immer auf dem gleichen Level wie Mitte 2016. Die Kapitulation der Aktionäre startete am 22. Januar 2025. Vier Monate später notierte der Kurs bereits 56 Prozent niedriger bei 18,07 Euro. Die folgende Seitwärtsrange wird von der Unterstützung bei 17,04 Euro und dem Widerstand bei 25,39 Euro eingefasst. Es ist also nach dem beinahe epischen Kursverfall schon sehr viel an Aktienwert korrigiert worden. Nachdem Marktanteilsgewinne im größten Markt China winken, könnte das Papier wieder an Fahrt gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit, die Unterstützungszone zwischen 18,17 Euro und 17,04 Euro zu durchbrechen, erscheint aus heutiger Sicht als sehr gering. Unter dem fundamentalen Blickwinkel geht die Konsensschätzung von einem Break-even im Jahr 2027 aus. Der geschätzte Bilanzgewinn sollte unter Berücksichtigung aktueller Daten bei 0,65 Euro pro Aktie liegen, was ein erwartetes KGV von 28,42 ergibt. Für das Jahr 2028 liegt die Konsensschätzung sogar bei einem KGV von 10,48.

Puma SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs von Puma ist im Begriff, aus der Seitwärtsrange der vergangenen 11 Monate nach oben auszubrechen. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JU0J3V) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Puma SE in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 2,57 profitieren. Das Ziel sei bei 28,50 Euro angenommen (1,41 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 39 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 19,47 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,51 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JU0J3V Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,90 – 0,91 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 14,36 Euro Basiswert: Puma SE KO-Schwelle: 14,36 Euro akt. Kurs Basiswert: 23,58 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,41 Euro Hebel: 2,57 Kurschance: + 55 Prozent Quelle J.P. Morgan

