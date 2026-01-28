DIESE Aktien sollte man vor den Earnings auf dem Schirm haben

Das war auch bei der Sprachlern-App Duolingo der Fall. Duolingo ist ein global führender Anbieter im Sprachlern‑ und Bildungsbereich mit einem Freemium‑Modell: kostenloser Zugang mit Werbung und Premium‑Abos für Zusatzfunktionen.

Es gibt Unternehmen, die im letzten Jahr deutlich hinter der Rallye zurückgeblieben sind, nicht, weil sie schlechte Geschäftszahlen geliefert hätten; viel eher konnte der Markt keine KI-Story mit den betreffenden Konzernen zusammenbringen.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu PayPal Holdings!

Die Plattform zählt über 40 Millionen tägliche aktive Nutzer (DAUs) und über 130 Millionen monatliche aktive Nutzer (MAUs) mit starkem Nutzerwachstum.

Die Paid‑Subscriber‑Zahl hat deutlich zugenommen – über 9,5 Millionen zahlende Nutzer gibt es mittlerweile auf der Lernplattform.

Und zugleich musste die Aktie vor allen Dingen im letzten Jahr ordentlich Federn lassen. Trotz solider Umsatz‑ und Nutzerwachstumszahlen reagierten die Anleger mit Verkäufen, da die Gewinnprognosen und Margenerwartungen für spätere Quartale unter den Analystenerwartungen lagen.

Max Gross (links) und Krischan Orth schauen auf mögliche Kursraketen der laufenden Earnings-Season Da besonders aber beim Abomodell noch nicht die ganze Wertsschöpfungskette ausgereizt zu sein scheint, bietet das Unternehmen auf jeden Fall noch Potenziel.

Mit auf der Liste unserer Top Picks sind Oddity Tech und Achtung, Überraschung: PayPal.

Warum wir diese Unternehmen ausgesucht haben, und welche Chancen wir ihnen zurechnen, erfahrt ihr in der neuesten Sendung von Börse, Baby! Bleib auf Sendung – abonniere unseren Podcast!

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion