Sienna Resources schließt Joint-Venture-Vereinbarung zur Erprobung des Potenzials für Lithiumsoleentdeckungen im tiefen Becken im Clayton Valley, Nevada

Vancouver, BC – 28. Januar 2026 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. (SIEN–TSX.V, SNNAF–USA, A418KR–WKN) (das „Unternehmen“ oder „Sienna“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Joint-Venture-Vereinbarung („JV“) mit Cruz Battery Metals Corp. („Cruz“) und Adelayde Exploration Inc. („Adelayde“) geschlossen hat, um das Lithiumsolepotenzial des tiefen Beckens im Clayton Valley in Nevada zu erkunden. Die 115 Mineral-Claims, aus denen sich das 2.300 Acres große JV-Grundstückspaket zusammensetzt, befinden sich alle innerhalb und sind vollständig umgeben von SLBs (ehemals Schlumberger) und Pure Energy Minerals‘ Lithiumlagerstätte (siehe Karte unten). Das Clayton Valley in Nevada ist Standort des einzigen seit langem etablierten Lithiumsolebeckens in den USA, der Lithiumsolemine Silver Peak von Albemarle, die Lithium aus unter Tage vorkommenden Solen gewinnt. Seit den 1960er-Jahren ist es der einzige Lithiumsolebetrieb in den USA.

Karte der Lithiumunternehmen im Clayton Valley

Jason Gigliotti, President von Sienna, erklärt: „Die Lithiumpreise sind in den letzten sechs Monaten explosionsartig gestiegen, laut TradingEconomics.com mehr als 150 Prozent. In Verbindung mit den Allzeithochs bei Gold und Silber (Kitco.com) ist ein deutlich steigendes Interesse der Anleger an Junior-Bergbauaktien zu beobachten, was sich insbesondere in den historischen Höchstvolumina an der TSX Venture Exchange im vergangenen Monat zeigt. Das Management ist der Ansicht, dass dies ein hervorragender strategischer Schritt zur Konsolidierung dieses Landpakets ist, da es sich um die einzige Gruppe von Claims handelt, die sich direkt innerhalb des einzigen Lithiumsolebeckens in den USA befindet, in dem derzeit produziert wird. Durch die Konsolidierung dieser bedeutenden Flächen zu einem Block wird sie für potenzielle größere Partner viel attraktiver und eröffnet mehr Bohrstandorte mit Zugang zu den tiefsten Abschnitten der Soleformationen im Clayton Valley. Dies ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, und wir freuen uns darauf, die Aktivitäten zu starten, da sich die Lithiumpreise auf einem Mehrjahreshoch befinden. Da etwas mehr als 40 Millionen Aktien ausstehen und das Unternehmen vollständig finanziert ist, ist das Management sehr optimistisch, was die Hebelwirkung von Sienna auf bedeutende Entdeckungen auf einem seiner Hauptprojekte angeht.“