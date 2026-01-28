JEFFERIES stuft ASML auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1020 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Janardan Menon äußerte sich am Mittwoch begeistert über den Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Ausrüsters. Mit einem Volumen von 13,2 Milliarden Euro liege er fast doppelt so hoch wie erwartet. Die Aktienbewertung sei zwar selbst mit dem starken Ausblick auf 2026 hoch, die Auftragsstärke und die positive Nachrichtenlage aus der Branche sprächen aber mittelfristig für weitere Kursgewinne./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,60 % und einem Kurs von 1.293EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1020

Kursziel alt: 1020

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



