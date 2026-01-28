Alle einsteigen: Dieser KI-Profiteur ist jetzt auf dem Weg zu neuen Allzeithochs

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – NextEra Energy

Nach starken Quartalszahlen von Halbleiterwerten wie Taiwan Semiconductor, ASML und den Speicherchip-Herstellern SK Hynix und Seagate nimmt der zwischenzeitlich in Ungnade gefallene KI-Trade trotz hoher Unternehmensbewertungen wieder an Fahrt auf.

Gleichzeitig lassen Vertragsabschlüsse wie jener zwischen Glasfaser-Spezialist Corning und Meta Platforms Anlegerinnen und Anleger verstärkt in Branchen nach Chancen suchen, die als KI-Profiteure bislang noch weniger stark in Erscheinung getreten sind. Ein wiederkehrendes Muster ist auch die Rotation von einer bereits als KI-Profiteur bekannten Branche in eine andere. Das nährt den Verdacht, das auf dem Kurszettel der Investoren schon bald wieder Versorgerwerte landen könnten. Die profitieren von einer explodierenden Energienachfrage und rasant steigenden Preisen.

NextEra Energy bringt mit starken Zahlen auch Versorger wieder ins Spiel

Erhärtet wird dieser Verdacht durch erste, vielversprechende Quartalszahlen aus dem Energiebereich. Am Dienstag hat NextEra Energy – nach eigenen Angaben der weltweit größte Erzeuger von Erneuerbaren Energien – ein starkes Ergebnis vorgelegt. Die Aktie reagierte positiv und setzte ihre Aufwärtsbewegungen aus den vergangenen Monaten fort.

Inzwischen ist NextEra bei einer gleichzeitig noch immer moderaten Unternehmensbewertung in einem Kursbereich angelangt, der für einen charttechnischen Ausbruch spricht. Damit könnte die Aktie vor einer kräftigen Anschlussrallye und einer Aufwärtstrendverschärfung stehen. Zeit also, sich den Wert genauer anzusehen – und ins Depot zu legen!

NextEra Energy Chartsignale

Intakter Aufwärtstrend: NextEra Energy befindet sich seit Ende 2022 in einer stabilen Aufwärtsbewegung mit fortgesetzten Kursgewinnen.

NextEra Energy befindet sich seit Ende 2022 in einer stabilen Aufwärtsbewegung mit fortgesetzten Kursgewinnen. Technischer Rückenwind: RSI und MACD bestätigen die Trendbewegung. Gleichzeitig sind sie noch nicht überkauft und signalisieren weiteres Kurspotenzial.

RSI und MACD bestätigen die Trendbewegung. Gleichzeitig sind sie noch nicht überkauft und signalisieren weiteres Kurspotenzial. Flagge bullish aufgelöst: Eine mehrwöchige Flaggenformation wurde nach oben aufgelöst. Das gilt als starkes Trendfortsetzungssignal.

Eine mehrwöchige Flaggenformation wurde nach oben aufgelöst. Das gilt als starkes Trendfortsetzungssignal. Neue ATHs in Vorbereitung: Die konstruktive Ausgangslage spricht für ein Anhalten der Rallye sowie einen charttechnischen Ausbruch auf neue Allzeithochs.

Neue Allzeithochs nur noch eine Frage der Zeit!

Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte NextEra Energy seine Erlöse um beeindruckende 20,6 Prozent auf 6,5 Milliarden US-Dollar steigern. Das Unternehmen profitierte von einer höheren Energienachfrage, steigenden Preisen und einer stabilen Ausbeute und Solar- und Windkraftanlagen. Nichtsdestotrotz wurden die Erwartungen der Analystinnen und Analysten um 290 Millionen US-Dollar verfehlt. Die konnten aber mit einem knappen Earnings-Beat beim Gewinn versöhnt werden. Der Konzern präsentierte mit 0,54 US-Dollar pro Aktie ein Ergebnis um 1 Cent über den Erwartungen.

Für 2026 wurde ein bereinigter Gewinn je Aktie (Non-GAAP) in Höhe von 3,92 bis 4,02 US-Dollar in Aussicht gestellt. Die Mittelpunktschätzung lag damit etwas unter der Konsensprognose von 4,01 US-Dollar. Auch davon ließen sich Investoren jedoch nicht beeindrucken. Die richteten ihren Blick auf die Zukunft über 2026 hinaus: NextEra Energy erwägt, zusätzliche Kernkraftwerke zu bauen und die Auslastung der bereits bestehenden zu erhöhen, um bis zu 9 zusätzliche Gigawatt Leistung ans Netz zu bringen, um die hohe Nachfrage von Datencentern zu bedienen.

Der Chart befürwortet für einen Ausbruch

Mit einem Plus von 2 Prozent reagierte die Aktie positiv. Sie kletterte mit zwischenzeitlich knapp 89 US-Dollar auf den höchsten Stand seit drei Jahren und konnte damit nicht nur die in den letzten Wochen entstandene Flaggenformation bullish auflösen, sondern auch die Widerstandszone bei 85 US-Dollar überwinden. Damit ist der Weg in Richtung 90 US-Dollar beziehungsweise neuer Allzeithochs frei.

Die These weiterer Kursgewinne wird gestützt durch die Aufwärtstrends in den technischen Indikatoren RSI und MACD, welche den Aufwärtstrend der Aktie begleiten und ihm damit Nachhaltigkeit verleihen. Im MACD zeichnet sich mit dem erneuten Sprung über die (rote) Signallinie eine Tempoverschärfung ab, während der Relative-Stärke-Index einen starken, aber noch nicht überkauften Aufwärtstrend anzeigt. Das ist eine gute Voraussetzung für eine Ausbruchs- und Anschlussrallye über die bisherigen Höchststände hinaus.

Gleichzeitig ist die Aktie zur Unterseite gut abgesichert. Bei 80 und 85 US-Dollar sowie im Bereich der 200-Tage-Linie, wo auch die Aufwärtstrendlinie verläuft, liegen starke Supports.

Bewertung bietet Luft nach oben, Analysten zuversichtlich

Auch mit Blick auf die Bewertung ist NextEra Energy noch immer ein Kauf. Mit einem für 2026 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 22,0 (Berechnungsgrundlage: Managementeigene Schätzung von 3,97 US-Dollar pro Aktie) liegt das Gewinnvielfache unter dem 5-Jahres-Mittel von 24,7. Zwar ergibt sich gegenüber dem Branchendurchschnitt von 19,0 ein Aufschlag, der ist aufgrund der Lage in den wachstumsstarken Südstaaten der USA sowie dem Fokus auf Erneuerbare Energien aber gerechtfertigt, denn die können deutlich schneller an das Netz gebracht werden, als große Kraftwerksneubauten. Außerdem bestehen gegenüber hochgehandelten KI-Profiteuren wie Constellation Energy (KGVe 2026: 30,6) und Vistra (KGVe 2026: 25,1) deutliche Abschläge.

Auch bei vielen anderen Kennziffern sowie der Dividendenrendite (~2,7 Prozent) schneidet NextEra Energy besser ab. Geschlagen gegeben muss sich der Konzern nur beim Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG), das bei den Mitbewerbern deutlich niedriger liegt.

Analystinnen und Analysten bewertet die Aktie mehrheitlich positiv. Bei insgesamt 24 Bewertungen kommt NextEra Energy 12 Mal auf "Kaufen" und 4 Mal auf "Übergewichten". Dem stehen 7 neutrale Einschätzungen sowie eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Während die pessimistische Analystenstimmen den fairen Wert der Aktie auf 56 US-Dollar schätzt, liegt das höchste Kursziel bei 104 US-Dollar. Im Mittel werden 92,10 US-Dollar genannt, was gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag eine Upside von 5,7 Prozent impliziert.

NextEra Energy auf einen Blick

ISIN: US65339F1012

US65339F1012 Marktkapitalisierung: 178,0 Milliarden US-Dollar

178,0 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 2,65 Prozent

2,65 Prozent KGVe 2026: 21,7

21,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 91,96 US-Dollar

91,96 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +5,5 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Die starke Geschäftsentwicklung, ein klar erkennbares Wachstum der Energienachfrage und eine moderate Bewertung machen die Aktie von NextEra Energy auch nach der Rallye der vergangenen Monate noch zu einem Kauf – umso mehr, als dass sich ein charttechnischer Ausbruch und neue Allzeithochs abzeichnen.

Anlegerinnen und Anleger, welche zugunsten überproportional großer Gewinnchancen auf die Dividende verzichten möchten, können anstatt der Aktie auch auf den Call-Optionsschein SJ9E2H setzen. Dieser verfügt über einen Basispreis von 80,00 US-Dollar und eine Laufzeit bis zum 18. Dezember 2026. Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 4,5 und folgendes Auszahlungsprofil (für einige beispielhafte Fälle):

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter 80 US-Dollar notieren, verfällt SJ9E2H wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn NextEra Energy nachhaltig, also mindestens auf Wochenschlusskursbasis, unter die hier verlaufende Unterstützung fällt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.