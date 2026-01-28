    StartseitevorwärtsETFsvorwärtsAMUNDI PRIME ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF DIST ETFvorwärtsNachrichten zu AMUNDI PRIME ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF DIST

    "Europa und Emerging Markets auf dem Vormarsch" (ETFs)

    Für Sie zusammengefasst
    • ETF-Märkte stark aktiv, Favoriten haben sich geändert.
    • Edelmetalle und Rüstungsfonds weiterhin sehr gefragt.
    • Zunehmendes Interesse an europäischen und EM-Aktien.
    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - An den ETF-Märkten wird weiter fleißig gehandelt. Die Favoriten haben sich im Vergleich zum Vorjahr aber etwas verändert. Nach wie vor stark nachgefragt wird allerdings alles, was mit Edelmetallen sowie Rüstung und Verteidigung zu tun hat.

    27. Januar 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). "Bei deutlich anziehenden Umsätzen halten sich Käufe und Verkäufe ungefähr die Waage", fasst Holger Heinrich von der Baader Bank AG das aktuelle Marktgeschehen zusammen. Auch Ivo Orlemann, Händler bei der ICF Bank, konstatiert, dass die Umsätze "deutlich zugelegt haben". Das Interesse der Anlegerinnen und Anleger fokussiert sich dabei immer mehr auf Aktien aus Europa und den Emerging Markets. Bei den lange Zeit favorisierten US-Aktien hingegen wurde zuletzt "ein bisschen Luft rausgelassen", wie es Frank Mohr von der Société Générale formuliert.

    Insgesamt überwiegen sowohl bei den US-Indexfonds als auch bei den globalen ETFs unverändert die Käufe. Der Überhang ist laut Mohr allerdings "nicht mehr so extrem". Geordert werden vor allem der Amundi Prime All Country World (IE0009HF1MK9), der Xtrackers MSCI World (IE00BJ0KDQ92) und der Xtrackers S&P 500 Equal Weight Score & Screened (IE0004MFRED4). Heinrich berichtet für die globalen ETFs von einer guten Nachfrage nach breit gestreuten ETFs (IE00B60SX394) und ESG-Produkten (IE00B441G979). Unter den US-Fonds stehen vor allem S&P 500-Varianten im Fokus (IE00BHXMHK04 bzw. IE00BLNMYC90).

    Mit ETFs von fallenden Kursen profitieren

    Auf der Abgabeseite finden sich vermehrt US-Tech-Indexfonds wie der Invesco Nasdaq-100 ESG (IE000COQKPO9), der Amundi Nasdaq-100 (LU1681038243) und der Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (XS2779861249). Auffällig ist laut Heinrich auch, dass Anlegerinnen und Anleger gezielt auf Produkte setzen, die von fallenden Kursen an den amerikanischen Aktienmärkten profitieren. Heinrich sieht hier Käufe des Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap (LU0322251520) und des Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap (LU0411078636).

    Die etwas nachlassende Euphorie rund um "US Big Tech" zeigt sich auch bei den Branchen-ETFs, wo der über viele Monate hinweg dominierende Technologie-Sektor als Lieblings-Investment mittlerweile von den Utilities (Versorgersektor) abgelöst wurde. Gerade am US-Markt scheinen die Anlegerinnen und Anleger hier mit Blick auf hohe staatliche Investitionen Chancen zu wittern. Mohr beobachtet starke Käufe des SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector (IE00BWBXMB69) und des Amundi MSCI Water (FR0010527275). In Europa steht der Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened (LU0292104899) auf den Einkaufslisten.

    Edelmetall-Höhenflug weckt Interesse

    Weiterhin gefragt bleiben Aktien aus dem Segment Rüstung und Verteidigung. Orlemann nennt als Favoriten den WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98) und den VanEck Defense (IE000YYE6WK5). Sehr beliebt sind aufgrund des anhaltenden Höhenflugs von Gold und Silber auch die jeweils auf Allzeithoch notierenden VanEck Gold Miners (IE00BQQP9F84) und Global X Silver Miners (IE000UL6CLP7). Ebenfalls gefragt ist der unter anderem auf das Segment Seltene Erden spezialisierte VanEck Rare Earth and Strategic Metals (IE0002PG6CA6), der gerade ein neues Mehrjahreshoch markiert hat.

    "Deutlich größeres Interesse" an EM-Fonds

    In Europa dominieren auf der Käuferseite laut Heinrich "insbesondere deutsche und eurozonenbezogene Basisinvestments". Hierzu zählen der Deka DAX (DE000ETFL011), der Amundi Core DAX (LU2611732046), der Xtrackers Euro Stoxx 50 (LU0380865021) sowie der Amundi Core EURO STOXX 50 (LU1681047319).

    Immer größer wird die Nachfrage nach ETFs auf Aktien aus den Emerging Markets. Mohr sieht starke Käufe im Amundi MSCI Em Asia (LU1681044480). Orlemann hebt den HSBC MSCI Emerging Markets (IE000KCS7J59) hervor. Insgesamt ist das Interesse an dieser Region "deutlich größer als in den vergangenen Jahren", berichtet Mohr.

    --- Aktien-ETFs ---
    Welt: Käufe/Verkäufe
    Europa/Deutschland: Käufe
    USA: Käufe/Verkäufe
    Emerging Markets: Käufe

    --- Branchen-ETFs ---
    Technologien: Verkäufe
    Versorger: Käufe
    Rüstung/Verteidigung: Käufe
    Finanzen: Käufe

    --- Rohstoff-ETCs ---
    Gold/Silber: Käufe

    --- Krypto-ETNs ---
    Käufe/Verkäufe

    --- Anleihen-ETFs ---
    Geldmarkt: Käufe
    Unternehmens-Bonds: Verkäufe

    Von Thomas Koch, 27. Januar 2026 Deutsche Börse AG

