    Neue Indikation bei Kindern ab Geburt für Guerbets halbe Dosis GBCA, Elucirem (Gadopiclenol), von der Europäischen Kommission zugelassen

    VILLEPINTE, Frankreich, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Guerbet (FR0000032526 GBT), ein weltweit tätiger Spezialist für Kontrastmittel und Lösungen für die medizinische Bildgebung, freut sich, die Zulassung einer neuen Indikation für sein makrozyklisches Gadolinium-basiertes Kontrastmittel Elucirem (Gadopiclenol) bei Kindern ab der Geburt durch die Europäische Kommission in der Europäischen Union (EU) bekannt zu geben.

    Elucirem (Gadopiclenol) ist eine Innovation von Guerbet und das erste gadoliniumhaltige Kontrastmittel mit der höchsten Relaxivität im Vergleich zu anderen verfügbaren gadoliniumhaltigen Kontrastmitteln (GBCA) [1]. Elucirem wurde ursprünglich im Dezember 2023 in der EU zugelassen. Es wird in Frankreich und den USA hergestellt und von Guerbet in Fläschchen und Fertigspritzen vertrieben.

    In der Europäischen Union ist Elucirem für Erwachsene und Kinder ab der Geburt zur kontrastverstärkten Magnetresonanztomographie (MRT) indiziert, um die Erkennung und Darstellung von Pathologien mit Störung der Blut-Hirn-Schranke (BHS) und/oder abnormaler Vaskularität:

    • des Gehirns, der Wirbelsäule und der damit verbundenen Gewebe des Zentralnervensystems (ZNS) sowie
    • von Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse, Brust, Lunge, Prostata und Bewegungsapparat zu verbessern.

    Für diese Indikationen erfordert eine MRT-Untersuchung mit Elucirem nur die Hälfte der herkömmlichen Dosis im Vergleich zu bestehenden unspezifischen Kontrastmitteln und entspricht damit einem wichtigen Anliegen der Ärzte hinsichtlich der Gadolinium-Exposition. [2], [3], [4]

    Die neue Indikation von Elucirem für pädiatrische Patienten ab der Geburt spiegelt unser Engagement wider, medizinische Innovation und Patientensicherheit zu verbinden. Europäische Radiologen können nun kontrastverstärkte MRT-Untersuchungen mit der Hälfte der herkömmlichen Gadolinium-Dosis durchführen, was für Patienten, insbesondere für diejenigen, die im Laufe ihres Lebens wiederholt MRT-Untersuchungen benötigen, von entscheidender Bedeutung ist, da dadurch die kumulative Gadolinium-Exposition reduziert wird", erklärt Valérie Brissart, SVP Diagnostic Imaging bei Guerbet.

