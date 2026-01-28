JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Markterwartungen für 2026 bis 2028 dürften nun deutlich steigen, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch mit Blick auf die starken Auftragszahlen. Für 2027 und 2028 rechnet er gar mit einem prozentual zweistelligen Anstieg der Konsensschätzungen für den Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Ausrüsters./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,37 % und einem Kurs von 1.290EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1300

Kursziel alt: 1300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



