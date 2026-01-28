RBC senkt BBVA auf 'Sector Perform' - Hebt Ziel auf 19,75 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BBVA Aktie

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 21,34 auf Tradegate (28. Januar 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um +5,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,44 %.

Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 121,66 Mrd..

BBVA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -10,97 %/+7,78 % bedeutet.