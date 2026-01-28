    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBBVA AktievorwärtsNachrichten zu BBVA

    ANALYSE-FLASH

    RBC senkt BBVA auf 'Sector Perform' - Hebt Ziel auf 19,75 Euro

    • RBC hebt Kursziel für BBVA auf 19,75 Euro an.
    • Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft.
    • Santander wird als bevorzugte Bank für 2026 genannt.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA zwar von 19,25 auf 19,75 Euro angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die spanische Bank sei bei vielen Finanzkennziffern Klassenbeste, doch ein weiterer Kursanstieg der Aktie dürfte sich schwierig gestalten, begründete Benjamin Toms seinen Schritt am Dienstagabend. Es sei zwar schwierig, eine Bank negativ zu bewerten, die eine so attraktive Wertsteigerung erziele. Doch diese spiegele sich schon weitgehend im Konsens wider. Mit Blick auf 2026 bevorzugt Toms die heimische Konkurrentin Santander./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:45 / EST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BBVA Aktie

    Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 21,34 auf Tradegate (28. Januar 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um +5,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 121,66 Mrd..

    BBVA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -10,97 %/+7,78 % bedeutet.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BBVA - 875773 - ES0113211835

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BBVA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
