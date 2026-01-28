    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Überwiegend Gewinne - Japanische Börse hinkt hinterher

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktienmärkte in Fernost legen teils deutlich zu.
    • Japanische Börse hinkt hinterher, Nikkei kaum verändert.
    • Technologiewerte in Taiwan und Südkorea profitieren stark.
    Aktien Asien - Überwiegend Gewinne - Japanische Börse hinkt hinterher
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch teilweise deutlich zugelegt. Dabei hinkten die japanische Börse den anderen Finanzplätzen allerdings hinterher.

    Technologielastige Börsen wie Taiwan und Südkorea profitierten von den Vorgaben aus den USA. Zahlen und Ausblick des niederländischen Chipindustrieausrüsters ASML stützten zudem den Halbleitersektor. Der ungebremste KI-Boom treibt die Geschäfte des Konzerns weiter an.

    An den chinesischen Börsen war die Entwicklung ähnlich wie am Vortag. Während der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen mit 0,26 Prozent auf 4.717,99 Punkte nur leicht zulegte, stieg der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um deutliche 2,28 Prozent auf 27.744,30 Punkte.

    Japanische Aktien kamen dagegen nicht mit. Der Leitindex Nikkei 225 schloss mit 53.358,71 Zählern kaum verändert. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Stärke des Yen zum Dollar, die den exportorientierten Markt gebremst habe. Besser seien dagegen die Vorgaben vom Anleihemarkt gewesen. Hier seien die Renditen gesunken, nachdem eine Auktion von Langläufern mit 40 Jahren Laufzeit auf gute Nachfrage gestoßen sei.

    Auch die australische Börse hielt nicht Schritt. Der australische S&P/ASX 200 schloss minimal im Minus mit 8.933,90 Punkten. Marktteilnehmer rechnen angesichts der jüngsten inflationären Entwicklung zunehmend damit, dass die Notenbank des Lands bei ihrer nächsten Sitzung die Zinsen anheben wird./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 53.566 auf Ariva Indikation (28. Januar 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +15,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 494,42 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.258,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von -24,28 %/+10,43 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
