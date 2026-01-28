    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Zurückhaltung vor Fed-Sitzung

    • Dax sinkt um 0,05% auf 24.881 Punkte vor Fed-Sitzung.
    • MDax ebenfalls minus 0,05% auf 31.710 Zähler.
    • Experten erwarten keine weitere Zinssenkung von Fed.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt ruhig angehen lassen. Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,05 Prozent auf 24.881 Punkte. Tags zuvor war der deutsche Leitindex zwischenzeitlich über die viel beachtete Marke von 25.000 Punkten gestiegen, letztlich aber wieder abgedreht.

    Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gab am Mittwochmorgen ebenfalls um 0,05 Prozent auf 31.710 Zähler nach. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es hingegen um rund 0,4 Prozent nach oben. Dies liegt großteils am deutlichen Kursgewinn der schwer gewichteten Aktie von ASML , die von starken Quartalszahlen des Halbleiterindustrie-Ausrüsters profitiert.

    Die US-Notenbank wird am Abend den Leitzins aus Sicht von Experten nicht weiter senken. Im Dezember hatte sie den Zins noch um 0,25 Prozentpunkte reduziert, im vergangenen Jahr um insgesamt 0,75 Punkte. Begründet wurden die Senkungen auch mit einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt./edh/mis

