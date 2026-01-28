Aktien Frankfurt Eröffnung
Zurückhaltung vor Fed-Sitzung
- Dax sinkt um 0,05% auf 24.881 Punkte vor Fed-Sitzung.
- MDax ebenfalls minus 0,05% auf 31.710 Zähler.
- Experten erwarten keine weitere Zinssenkung von Fed.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt ruhig angehen lassen. Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,05 Prozent auf 24.881 Punkte. Tags zuvor war der deutsche Leitindex zwischenzeitlich über die viel beachtete Marke von 25.000 Punkten gestiegen, letztlich aber wieder abgedreht.
Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gab am Mittwochmorgen ebenfalls um 0,05 Prozent auf 31.710 Zähler nach. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es hingegen um rund 0,4 Prozent nach oben. Dies liegt großteils am deutlichen Kursgewinn der schwer gewichteten Aktie von ASML , die von starken Quartalszahlen des Halbleiterindustrie-Ausrüsters profitiert.
Die US-Notenbank wird am Abend den Leitzins aus Sicht von Experten nicht weiter senken. Im Dezember hatte sie den Zins noch um 0,25 Prozentpunkte reduziert, im vergangenen Jahr um insgesamt 0,75 Punkte. Begründet wurden die Senkungen auch mit einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt./edh/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 24.913 auf Ariva Indikation (28. Januar 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +15,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,61 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 494,42 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.258,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von -24,28 %/+10,43 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wunderbar, Baron Münchhausen
Guten Morgen, da hat der Dax gestern Abend noch sauber durchgezogen, hat sogar die 875 vom Generator noch gepackt 😋
Einfach mal die Klappe halten.