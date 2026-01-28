Musk vor Milliarden-Entscheidung: Plant SpaceX einen Mega-IPO?

Gerüchten zufolge prüft SpaceX einen Börsengang Mitte Juni 2026 und könnte dabei bis zu 50 Milliarden US-Dollar einsammeln, wie die Financial Times unter Berufung auf mit den Überlegungen vertraute Personen berichtet. Die Bewertung des Raumfahrt- und Satellitenunternehmens würde demnach bei rund 1,5 Billionen US-Dollar liegen und den Börsengang zu einem der größten Deals der Geschichte machen. Reuters konnte den Bericht zunächst nicht unabhängig verifizieren, während SpaceX auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur nicht reagierte.

Mit dem angepeilten Volumen würde SpaceX frühere Markterwartungen deutlich übertreffen und sogar den bisherigen Rekord von Saudi Aramco in den Schatten stellen, das bei seinem Börsengang im Jahr 2019 rund 29 Milliarden US-Dollar einnahm und dabei mit etwa 1,7 Billionen US-Dollar bewertet wurde. Bislang war Aramco das einzige Unternehmen, dessen Börsengang eine Bewertung von mehr als eine Billion US-Dollar erreichte, was die Dimension eines möglichen SpaceX-Listings zusätzlich unterstreicht.

Strategiewechsel bei Elon Musk

Tesla-CEO Elon Musk hatte über Jahre betont, SpaceX möglichst lange privat halten zu wollen. Doch Personen aus seinem Umfeld sehen inzwischen eine Verschiebung der Prioritäten, da die Unternehmensbewertung weiter steigt und vor allem der Satelliten-Internetdienst Starlink zu einem stabilen Wachstumstreiber geworden ist. In diesem Zusammenhang führt Finanzchef Bret Johnsen laut der Financial Times seit Dezember Gespräche und Videokonferenzen mit bestehenden Investoren, um die Chancen eines Börsengangs Mitte 2026 auszuloten.

Wall Street stellt sich auf Mega-IPOs ein

Parallel dazu bereitet SpaceX bereits die Struktur für den Gang an den Kapitalmarkt vor und stellt vier große Wall-Street-Banken für führende Rollen im Emissionsprozess zusammen, wie Reuters in der vergangenen Woche unter Berufung auf eine Quelle berichtet hatte. Die Finanzmärkte rechnen ohnehin mit einem Jahr außergewöhnlich großer US-Börsengänge, bei denen SpaceX eine zentrale Rolle spielen könnte, während auch Unternehmen aus dem Bereich Künstliche Intelligenz wie Anthropic und OpenAI laut Marktbeobachtern erste Vorbereitungen für mögliche Listings treffen.

Nach drei Jahren mit schwacher Emissionsaktivität hat sich der US-Aktienmarkt 2025 spürbar erholt, auch wenn anhaltende geopolitische Spannungen und Marktvolatilität weiterhin als Bremsfaktoren gelten. Raumfahrttechnologie bleibt zwar ein vergleichsweise abgeschotteter Sektor, doch Analysten verweisen auf das starke Investoreninteresse, das sich aus den schnellen technologischen Fortschritten und den wachsenden kommerziellen Anwendungen ergibt, wovon SpaceX mit seinem Startgeschäft und Starlink besonders profitiert.

