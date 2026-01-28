Jenoptik Aktie bestätigt den positiven Trend - +13,13 % - 28.01.2026

Die Jenoptik Aktie notiert aktuell bei 25,25€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +13,13 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,93 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,68 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Jenoptik Aktie. Nach einem Plus von +0,68 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 25,25€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Jenoptik investiert war, konnte einen Gewinn von +12,92 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Jenoptik Aktie damit um +6,88 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,55 %. Im Jahr 2026 gab es für Jenoptik bisher ein Plus von +17,36 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,04 % geändert.

Jenoptik Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,88 % 1 Monat +19,55 % 3 Monate +12,92 % 1 Jahr +5,37 %

Informationen zur Jenoptik Aktie

Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,44 Mrd.EUR € wert.

Jenoptik Aktie jetzt kaufen?

Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.