    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Registered (B)
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lkw-Bauer Volvo überrascht im Schlussquartal - Auftrieb in Nordamerika erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Nachfrage schwach, Umsatz und Gewinn rückläufig.
    • Besser als erwartet, Aktie steigt um 3 Prozent.
    • Stabilisierung in Märkten, leichte Verbesserungen sichtbar.
    Lkw-Bauer Volvo überrascht im Schlussquartal - Auftrieb in Nordamerika erwartet
    Foto: BGStock72 - stock.adobe.com

    GÖTEBORG (dpa-AFX) - Die anhaltend maue Nachfrage hat dem Lkw-Bauer Volvo auch im Schlussquartal zugesetzt. Trotz Rückgängen bei Umsatz und Gewinn schlossen die Schweden aber besser ab als erwartet. Nach der langen Nachfrageschwäche sieht das Management für 2026 nun Lichtblicke, unter anderem auf dem nordamerikanischen Markt, wie aus der Konzernmitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Die Aktie stieg zum Handelsstart um gut 3 Prozent.

    Im vierten Quartal brach Volvos Erlös im Vergleich zum Vorjahr um knapp elf Prozent auf 123,8 Milliarden schwedische Kronen (rund 11,7 Mrd Euro) ein, wie der Hersteller in Göteborg mitteilte. Analysten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Rechnet man Währungseffekte und den Verkauf der Anteile am chinesischen Baumaschinenhersteller SDLG heraus, habe der Umsatz gar stagniert, hieß es vom Konzern weiter.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volvo B Fria!
    Long
    285,70€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 8,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    378,74€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 5,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch beim Ergebnis lief es besser als von Branchenkennern gedacht, obwohl Volvos um Sondereffekte bereinigter operativer Gewinn um neun Prozent auf knapp 12,8 Milliarden Kronen abschmolz. Unter dem Strich sank der Gewinn auf gut 9,6 Milliarden Kronen nach rund 10,8 Milliarden Kronen ein Jahr zuvor.

    Der bereits im Jahr 2024 begonnene Abwärtstrend auf dem Lkw-Markt habe sich auch im Jahr 2025 weiter fortgesetzt, erklärte Volvo-Chef Martin Lundstedt. Als Resultat habe der Konzern weniger Fahrzeuge und Maschinen absetzen können. Doch inzwischen zeige sich in einigen Märkten eine Stabilisierung, in einigen Fällen habe sich die Lage sogar leicht verbessert.

    Im Schlussquartal 2025 lieferte Volvo noch 56.683 Trucks an Kunden aus, drei Prozent weniger als im Jahr zuvor. Deutlichen Rückgängen in Nord- und Südamerika stand ein Plus von 12 Prozent in Europa gegenüber, auch in Asien und Afrika/Ozeanien zogen die Auslieferungen leicht an. Bei den Bussen verzeichnete Volvo dagegen weltweit ein Plus von sieben Prozent./tav/stw/stk

    Volvo Registered (B)

    +1,42 %
    +8,93 %
    +14,61 %
    +29,83 %
    +21,77 %
    +68,74 %
    +51,99 %
    +262,08 %
    +39,94 %
    ISIN:SE0000115446WKN:855689

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volvo Registered (B) Aktie

    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 30,30 auf Tradegate (28. Januar 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volvo Registered (B) Aktie um +8,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volvo Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 47,75 Mrd..

    Volvo Registered (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 324,89SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 350,00SEK was eine Bandbreite von +798,50 %/+1.064,73 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Lkw-Bauer Volvo überrascht im Schlussquartal - Auftrieb in Nordamerika erwartet Die anhaltend maue Nachfrage hat dem Lkw-Bauer Volvo auch im Schlussquartal zugesetzt. Trotz Rückgängen bei Umsatz und Gewinn schlossen die Schweden aber besser ab als erwartet. Nach der langen Nachfrageschwäche sieht das Management für 2026 nun …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     