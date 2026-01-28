Dax startet kaum verändert - Vertrauen in US-Dollar schrumpft

Was ist mit der Aktie los?

Heute um 17.21 wieder 1,1% im Minus, obwohl die Nasdaq fast 1,3 % im Plus ist. Es ist viele Tage so , dass Microsoft nicht von einer steigenden Nasdaq profitiert. Seit dem Hoch von Ende Juli (491€) hat sie etwa 22 % verloren, die Nasdaq dagegen rund 5 % dazugewonnen.

Die hohen Investitionen in KI werden zunehmend kritisch gesehen heißt es und wohl aus dem gleichen Grund hat auch Meta zuletzt Federn gelassen. Dagegen hat sich Amazon gut gehalten und bei Alphabet sieht es ganz anders aus. Weiß jemand mehr?