Wacker Chemie schwächeln nach Zahlen nur kurz

Wacker verfehlte mit dem operativen Gewinn selbst die zuletzt deutlich gesunkenen Markterwartungen noch klar verfehlt, kommentierte der Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan. Allerdings: um Sonderaufwendungen für das laufende Sparprogramm bereinigt, liegt der Gewinn nur etwas unter der Markterwartung.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Wacker Chemie sind am Mittwoch nach ihren Geschäftszahlen nur kurzzeitig unter Druck geraten. Nach schwachem Xetra-Start und Rutsch an die 21-Tage-Linie drehten sie schnell ins Plus und gehörten zuletzt mit plus 2,7 Prozent sogar zu den Favoriten im MDax. Auf der Handelsplattform Tradegate hatten sie vorbörslich noch fast 5 Prozent unter ihrem Xetra-Schluss vom Vortag gelegen.

Die Eckdaten für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 seien sehr schwach, so Udeshi weiter. Abgesehen vom generell schwierigen Branchenumfeld habe Wacker auch noch unter eigenem Lagerbestandsabbau gelitten, der zu deutlich geringerer Kapazitätsauslastung geführt habe, so der Experte. Gleichwohl habe der Lagerbestandsabbau in Kombination mit niedrigeren Investitionen zu einem starken freien Finanzmittelfluss (FCF) geführt.

Peter Spengler von der DZ Bank sieht allerdings nur geringen Anpassungsbedarf für seine Schätzungen und den Marktkonsens, wie er in seiner ersten Reaktion schrieb. Das Sparprogramm sei ja bereist angelaufen. Die nächsten Kurstreiber sieht er in den finalen Zahlen und dem ersten Ausblick auf 2026./ag

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,93 % und einem Kurs von 73,70 auf Tradegate (28. Januar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +10,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,13 %. Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,85 Mrd.. Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -32,16 %/+19,40 % bedeutet.



