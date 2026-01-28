    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInturai Ventures AktievorwärtsNachrichten zu Inturai Ventures
    Inturai Ventures beauftragt Canaccord und unterzeichnet strategische Beratungsvereinbarung im Vorfeld seiner nordamerikanischen Roadshow

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Highlights

     

    -          Inturai Ventures Corp. hat Canaccord Genuity Corp. im Rahmen einer fokussierten strategischen Beratungsvereinbarung mit der Evaluierung von wertmaximierenden Ergebnissen beauftragt

     

    -          Die Beauftragung unterstreicht die institutionelle Anerkennung von Inturais KI-gestützter Sensorplattform in den Bereichen Verteidigung, Gesundheitswesen und kritische Infrastruktur

     

    -          Das Unternehmen baut seine Präsenz in Nordamerika weiter aus und sondiert aktiv eine Reihe von Geschäftschancen, um seine Wachstumsstrategie im Militär- und Verteidigungssektor Nordamerikas zu forcieren

     

    Vancouver, British Columbia – 28. Januar 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass mit der Firma Canaccord Genuity Corp. („Canaccord“), einer der führenden unabhängigen Investmentbanken Nordamerikas, im Vorfeld seiner nordamerikanischen Roadshow für Investoren und Kunden Anfang Februar eine strategische Beratungsvereinbarung unterzeichnet wurde.

     

    Nach einer umfassenden Prüfung möglicher strategischer Beratungspartner entschied sich das Unternehmen für Canaccord, nachdem die Firma mit großer Begeisterung auf diese Chance reagierte, eine Erfolgsbilanz bei der Ermittlung wachstumsstarker Technologieplattformen vorweisen konnte und auch nachweislich in der Lage ist, wertschöpfende Initiativen über den gesamten betrieblichen Lebenszyklus hinweg zu unterstützen. Im Rahmen der Beauftragung wird Canaccord Finanzberatungsleistungen erbringen, die sich auf Geschäftspartnerschaften, die strategische Kapitalstrukturierung sowie Transaktionsformen im Einklang mit Inturais Positionierung in diesem Sektor konzentrieren werden.

     

    Die Grundlage der Beauftragung bilden Inturais vor kurzem erfolgtes Rebranding, die erweiterten Plattformfunktionen und das vermehrte Interesse von Stakeholdern aus den Bereichen Verteidigung, Altenpflege und Infrastruktur. Wie bereits angekündigt wurde, prüft das Unternehmen aktiv Möglichkeiten zur Intensivierung seiner nordamerikanischen Militär- und Verteidigungsstrategie, wozu auch die Vergrößerung des Teams und die Einführung von Pilotprojekten zählen.

