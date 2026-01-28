RBC stuft Volvo B auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 schwedischen Kronen belassen. Das bereinigte operative Quartalsergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers liege über den Erwartungen, während der Umsatz diesen entspreche, schrieb Nick Housden am Mittwoch. Etwas schwach sehe indes der Auftragseingang im Lastwagengeschäft aus. Derweil seien die Schweden für den Gesamtmarkt nun optimistischer als bisher./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:19 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:19 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 30,61EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Nick Housden

Analysiertes Unternehmen: Volvo B

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

