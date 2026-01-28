JEFFERIES stuft Volvo B auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volvo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe im vergangenen Quartal stark abgeschnitten und sei für den Gesamtmarkt nun optimistischer als bisher, schrieb Michael Aspinall am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Konsensschätzungen für 2026 dürften aber allenfalls geringfügig steigen./rob/gl/ck
Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 30,61EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.
