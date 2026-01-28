AKTIE IM FOKUS
ASML mit neuem Hoch nach Zahlen
- ASML-Aktie erreicht neues Hoch, +5,3% im Handel.
- Auftragseingang übertrifft Erwartungen um 89%.
- Markt profitiert von KI-Nachfrage und Geräteerneuerung.
AMSTERDAM (dpa-AFX) -Zahlen und Ausblick des Halbleiterausrüsters ASML haben den Wert im frühen Handel am Mittwoch auf ein neues Hoch getrieben. Zuletzt gewann die Aktie 5,3 Prozent. Sie setzte damit den Rekordlauf seit Jahresbeginn fort. Auf Sicht von zwölf Monaten hat sich der Kurs verdoppelt.
Analyst Matt Britzmann von der Investmentplattform Hargreaves Lansdown hob den starken Auftragseingang hervor. Hier habe der niederländische Halbleiterausrüster die Erwartungen um 89 Prozent übertroffen. Das sei nochmals deutlich mehr als bei Wettbewerbern gewesen. Damit stünden die mittelfristigen Vorzeichen gut. Der Markt befinde sich in einem mehrjährigen Investitionszyklus, der durch wachsende Nachfrage aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz und durch die notwendige Erneuerung von PCs sowie mobilen Geräten getragen werde. Allerdings habe der Kurs auch schon viel eingepreist. Die positive Stimmung eröffne zwar noch ein gewisses Potenzial, aber nicht mehr allzu viel./mf/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,62 % und einem Kurs von 1.281 auf Tradegate (28. Januar 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +15,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,61 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 494,42 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.258,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von -24,53 %/+10,06 % bedeutet.
Sehr interessantes Video zu ASML und EUV (die Veröffentlichund des Videos auf yt war übrigens der Auslöser für den ersten 7.5% Sprung vir 2 Wochen)
>> Externen Inhalt hier ansehen << class="divblock">
Bei dieser Aktie scheint sich Geduld wieder einmal auszuzahlen...
Chip-Fertigung ohne ASML: Diese US-Startups wollen die Abhängigkeit von Europa brechen
Bislang führt für Hersteller von Hightech-Chips kein Weg an europäischer Technik von ASML vorbei. Eine Reihe von US-Startups will das ändern. Wie das technisch funktionieren soll – und warum es bis zur Marktreife noch ein weiter Weg sein könnte.
Von Wolfgang Stieler
10.12.2025, 08:00 Uhr