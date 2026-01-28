    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    AKTIE IM FOKUS

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    ASML mit neuem Hoch nach Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML-Aktie erreicht neues Hoch, +5,3% im Handel.
    • Auftragseingang übertrifft Erwartungen um 89%.
    • Markt profitiert von KI-Nachfrage und Geräteerneuerung.
    AKTIE IM FOKUS - ASML mit neuem Hoch nach Zahlen
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    AMSTERDAM (dpa-AFX) -Zahlen und Ausblick des Halbleiterausrüsters ASML haben den Wert im frühen Handel am Mittwoch auf ein neues Hoch getrieben. Zuletzt gewann die Aktie 5,3 Prozent. Sie setzte damit den Rekordlauf seit Jahresbeginn fort. Auf Sicht von zwölf Monaten hat sich der Kurs verdoppelt.

    Analyst Matt Britzmann von der Investmentplattform Hargreaves Lansdown hob den starken Auftragseingang hervor. Hier habe der niederländische Halbleiterausrüster die Erwartungen um 89 Prozent übertroffen. Das sei nochmals deutlich mehr als bei Wettbewerbern gewesen. Damit stünden die mittelfristigen Vorzeichen gut. Der Markt befinde sich in einem mehrjährigen Investitionszyklus, der durch wachsende Nachfrage aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz und durch die notwendige Erneuerung von PCs sowie mobilen Geräten getragen werde. Allerdings habe der Kurs auch schon viel eingepreist. Die positive Stimmung eröffne zwar noch ein gewisses Potenzial, aber nicht mehr allzu viel./mf/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ASML Holding NV!
    Short
    1.402,24€
    Basispreis
    13,21
    Ask
    × 10,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.171,07€
    Basispreis
    11,14
    Ask
    × 10,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ASML Holding

    +4,90 %
    +15,88 %
    +46,61 %
    +46,45 %
    +99,82 %
    +116,09 %
    +205,05 %
    +1.504,35 %
    +4.736,69 %
    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,62 % und einem Kurs von 1.281 auf Tradegate (28. Januar 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +15,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 494,42 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.258,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von -24,53 %/+10,06 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ASML Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS ASML mit neuem Hoch nach Zahlen Zahlen und Ausblick des Halbleiterausrüsters ASML haben den Wert im frühen Handel am Mittwoch auf ein neues Hoch getrieben. Zuletzt gewann die Aktie 5,3 Prozent. Sie setzte damit den Rekordlauf seit Jahresbeginn fort. Auf Sicht von zwölf Monaten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     