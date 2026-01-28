    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKinross Gold AktievorwärtsNachrichten zu Kinross Gold

    Kinross Gold Aktie steigt - 28.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Kinross Gold Aktie bisher um +3,21 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Kinross Gold Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Kinross Gold ist ein führendes kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Goldproduktion spezialisiert hat. Mit Minen in Amerika, Afrika und Russland zählt es zu den Top-Goldproduzenten. Hauptkonkurrenten sind Barrick Gold und Newmont. Kinross' Stärken liegen in seiner geografischen Diversifikation und seinem Engagement für nachhaltigen Bergbau.

    Kinross Gold Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.01.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Kinross Gold Aktie. Sie steigt um +3,21 % auf 32,49. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Kinross Gold Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 32,49, mit einem Plus von +3,21 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Kinross Gold einen Gewinn von +69,22 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,21 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Kinross Gold +33,10 % gewonnen.

    Kinross Gold Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,21 %
    1 Monat +30,06 %
    3 Monate +69,22 %
    1 Jahr +220,26 %

    Informationen zur Kinross Gold Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Kinross Gold Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,98 Mrd. € wert.

    K2 Gold Announces Non-Brokered Private Placement to Raise up to CAD $15 Million


    Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 27, 2026) - K2 Gold Corporation (TSXV: KTO) (OTCQB: KTGDF) (FSE: 23K) ("K2" or the "Company") today announced a non-brokered private placement whereby the Company will issue up to 21,428,572 …

    Kinross Gold Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Kinross Gold Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kinross Gold Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kinross Gold

    +2,92 %
    +1,21 %
    +30,06 %
    +69,22 %
    +220,26 %
    +627,09 %
    +478,01 %
    +2.007,00 %
    +157,59 %
    ISIN:CA4969024047WKN:A0DM94



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
