Fresnillo Aktie steigt - 28.01.2026

Die Fresnillo Aktie konnte bisher um +2,37 % auf 49,20€ zulegen. Das sind +1,14 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fresnillo Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,65 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 49,20€, mit einem Plus von +2,37 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Fresnillo plc ist ein führendes Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Silber und Gold spezialisiert hat. Es ist einer der größten Silberproduzenten weltweit und an der Londoner Börse notiert. Wichtige Konkurrenten sind Barrick Gold und Newmont Corporation. Fresnillo überzeugt durch große, hochwertige Reserven und effiziente Produktionsmethoden.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Fresnillo über einen Zuwachs von +102,81 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Fresnillo Aktie damit um +2,38 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +22,13 % gewonnen.

Fresnillo Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,38 % 1 Monat +26,29 % 3 Monate +102,81 % 1 Jahr +517,91 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Fresnillo Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Fresnillo Aktie und deren Kursentwicklung im Kontext steigender Gold- und Silberpreise. Investoren sind optimistisch, dass Fresnillo von diesen Preisanstiegen profitieren wird, und betonen die hohe Bruttomarge des Unternehmens. Risiken wie die politische Lage in Mexiko werden ebenfalls angesprochen, jedoch als typisch für den Sektor betrachtet. Viele Teilnehmer planen, langfristig investiert zu bleiben und sehen Potenzial für Kurssteigerungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Fresnillo eingestellt.

Informationen zur Fresnillo Aktie

Es gibt 737 Mio. Fresnillo Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,50 Mrd. € wert.

Fresnillo Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fresnillo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresnillo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.