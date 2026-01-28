Teck Resources Registered (B) Aktie heute im Plus (48,00€) - 28.01.2026

Mit einer Performance von +2,32 % konnte die Teck Resources Registered (B) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,80 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Teck Resources Registered (B) Aktie. Nach einem Plus von +1,80 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 48,00€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Teck Resources ist ein führendes kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Kupfer, Zink, Kohle und Öl spezialisiert hat. Es ist einer der größten Zinkproduzenten weltweit und ein bedeutender Akteur im Kupfermarkt. Hauptkonkurrenten sind Rio Tinto, BHP Billiton und Glencore. Das Unternehmen zeichnet sich durch Diversifikation und nachhaltige Bergbaupraktiken aus.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +34,69 % bei Teck Resources Registered (B).

Allein seit letzter Woche ist die Teck Resources Registered (B) Aktie damit um +8,91 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,53 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Teck Resources Registered (B) +17,52 % gewonnen.

Teck Resources Registered (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,91 % 1 Monat +18,53 % 3 Monate +34,69 % 1 Jahr +19,44 %

Informationen zur Teck Resources Registered (B) Aktie

Es gibt 481 Mio. Teck Resources Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,08 Mrd. € wert.

Teck Resources Registered (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Teck Resources Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teck Resources Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.