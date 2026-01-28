    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeck Resources Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Teck Resources Registered (B)

    Besonders beachtet!

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Teck Resources Registered (B) Aktie heute im Plus (48,00€) - 28.01.2026

    Am 28.01.2026 ist die Teck Resources Registered (B) Aktie, bisher, um +2,32 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Teck Resources Registered (B) Aktie.

    Besonders beachtet! - Teck Resources Registered (B) Aktie heute im Plus (48,00€) - 28.01.2026
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Teck Resources ist ein führendes kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Kupfer, Zink, Kohle und Öl spezialisiert hat. Es ist einer der größten Zinkproduzenten weltweit und ein bedeutender Akteur im Kupfermarkt. Hauptkonkurrenten sind Rio Tinto, BHP Billiton und Glencore. Das Unternehmen zeichnet sich durch Diversifikation und nachhaltige Bergbaupraktiken aus.

    Teck Resources Registered (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.01.2026

    Mit einer Performance von +2,32 % konnte die Teck Resources Registered (B) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,80 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Teck Resources Registered (B) Aktie. Nach einem Plus von +1,80 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 48,00. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +34,69 % bei Teck Resources Registered (B).

    Allein seit letzter Woche ist die Teck Resources Registered (B) Aktie damit um +8,91 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,53 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Teck Resources Registered (B) +17,52 % gewonnen.

    Teck Resources Registered (B) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,91 %
    1 Monat +18,53 %
    3 Monate +34,69 %
    1 Jahr +19,44 %

    Informationen zur Teck Resources Registered (B) Aktie

    Es gibt 481 Mio. Teck Resources Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,08 Mrd. € wert.

    Teck Resources Registered (B) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Teck Resources Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teck Resources Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Teck Resources Registered (B)

    +2,62 %
    +8,91 %
    +18,53 %
    +34,69 %
    +19,44 %
    +24,92 %
    +205,06 %
    +1.403,13 %
    +222,44 %
    ISIN:CA8787422044WKN:858265



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Teck Resources Registered (B) Aktie heute im Plus (48,00€) - 28.01.2026 Am 28.01.2026 ist die Teck Resources Registered (B) Aktie, bisher, um +2,32 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Teck Resources Registered (B) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     