    ANALYSE-FLASH

    Goldman belässt Auto1 nach Aramis-Zahlen auf 'Buy'

    • Goldman Sachs belässt Kursziel für Auto1 bei 39 Euro.
    • Positive Überraschungen nach Aramis-Quartalszahlen erwartet.
    • Solide Absatzvolumina in Frankreich und Spanien erzielt.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 nach den Quartalszahlen von Aramis mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. An seiner Erwartung für den Quartalsbericht des deutschen Online-Autohändlers habe sich damit nichts geändert, schrieb James Tate am Dienstagabend. Er geht von positiven Überraschungen aus. Aramis habe in den Märkten mit der größten Überschneidung - vor allem Frankreich und Spanien - trotz schwieriger Marktbedingungen solide Absatzvolumina erzielt./ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88

     

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 30,24 auf Tradegate (28. Januar 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +9,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,65 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +13,18 %/+39,81 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs


