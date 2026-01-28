WARBURG RESEARCH stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Chemie nach vorläufigen Jahreseckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Einmalaufwendungen hätten die Resultate deutlich belastet, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Wie erwartet seien Umsatz und Gewinne angesichts einer schwachen Nachfrage sowie einer geringeren Kapazitätenauslastung deutlich zurückgegangen. Dazu gekommen seien negative Wechselkurseffekte und hohe Energiekosten in Deutschland./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 73,90EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Oliver Schwarz

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

