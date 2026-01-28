MORGAN STANLEY stuft Hensoldt auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Hensoldt von 78 auf 82 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei bei dem Rüstungswert nun wieder ausgeglichener, schrieb Ross Law am Mittwoch mit Blick auf die jüngste Kurskorrektur sowie gesunkene Markterwartungen./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 87,55EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 09:56 Uhr) gehandelt.





