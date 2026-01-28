Börsenstart Europa - 28.01. - FTSE Athex 20 stark +2,65 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.673,30 PKT und fällt um -0,08 %. Top-Werte: Wacker Chemie +3,35 %, Knorr-Bremse +3,05 %, TRATON +1,96 % Flop-Werte: Hochtief -2,61 %, Sartorius Vz. -1,75 %, AIXTRON -1,69 %

Der DAX steht bei 24.800,39 PKT und verliert bisher -0,25 %. Top-Werte: Infineon Technologies +4,32 %, Brenntag +1,16 %, Daimler Truck Holding +1,14 % Flop-Werte: GEA Group -2,86 %, MTU Aero Engines -2,82 %, Bayer -2,60 %

Der TecDAX steht aktuell (10:00:55) bei 3.732,31 PKT und steigt um +0,55 %.

Top-Werte: Jenoptik +11,65 %, Infineon Technologies +4,32 %, SUESS MicroTec +2,17 %

Flop-Werte: Ottobock -2,41 %, Sartorius Vz. -1,75 %, AIXTRON -1,69 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (10:00:46) bei 5.985,55 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: ASML Holding +5,44 %, Infineon Technologies +4,32 %, Schneider Electric +1,15 %

Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -5,34 %, Bayer -2,60 %, BBVA -2,14 %

Der ATX steht bei 5.622,04 PKT und verliert bisher -0,19 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,59 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,05 %, Immofinanz +0,98 %

Flop-Werte: DO & CO -1,29 %, EVN -0,61 %, UNIQA Insurance Group -0,58 %

Der SMI bewegt sich bei 13.103,59 PKT und fällt um -0,45 %.

Top-Werte: Logitech International +1,31 %, Lonza Group +1,03 %, Sika +0,61 %

Flop-Werte: Roche Holding -2,77 %, CIE Financiere Richemont -1,34 %, Novartis -1,23 %

Der CAC 40 steht bei 8.063,58 PKT und verliert bisher -0,65 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +3,54 %, Carrefour +1,38 %, LEGRAND +1,28 %

Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -5,34 %, Kering -4,44 %, Hermes International -2,07 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:53:33) bei 3.053,24 PKT und steigt um +0,43 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,26 %, Volvo Registered (B) +1,20 %, Sandvik +0,68 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -4,37 %, SSAB Registered (A) -2,43 %, Telia Company -1,49 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.810,00 PKT und gewinnt bisher +2,65 %.

Top-Werte: Public Power +2,24 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,00 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,32 %

Flop-Werte: Viohalco -2,02 %, Hellenic Telecommunications Organizations -1,60 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,31 %