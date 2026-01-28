UBS hebt Ziel für Continental auf 90 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 67,80 auf Tradegate (28. Januar 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +5,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,43 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,55 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +0,62 %/+33,18 % bedeutet.