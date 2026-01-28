ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Continental auf 90 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel für Continental auf 90 Euro an
- Einstufung bleibt bei "Buy", großes Potenzial erwartet
- Trennung von ContiTech könnte enormen Auftrieb bringen
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Continental von 80 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der mögliche Auftrieb durch die Trennung von ContiTech werde enorm unterschätzt, schrieb David Lesne am Dienstag. Er rechnet insgesamt mit 40 Euro je Aktie - teils durch eine wahrscheinliche Sonderausschüttung und teils durch Neubewertung./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 67,80 auf Tradegate (28. Januar 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +5,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,55 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +0,62 %/+33,18 % bedeutet.
