Osisko Development Schliesst Verkauf des Gold-Projekts San Antonio ab

Montreal, Québec, 27. Januar 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (zusammen mit seinen Tochtergesellschaften „Osisko Development” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-project-financing ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es den zuvor angekündigten Verkauf seiner 100-prozentigen Beteiligung am Goldprojekt San Antonio („San Antonio” oder das „Projekt”) im mexikanischen Bundesstaat Sonora Mexiko, an Axo Copper Corp. („Axo“) durch den Verkauf aller ausgegebenen und ausstehenden Kapitalanteile von Sapuchi Minera S. de R.L. de C.V. („Sapuchi Mexico“) abgeschlossen hat (die „Transaktion“).

Bei Abschluss der Transaktion erhielt Osisko Development 15.325.841 Stammaktien von Axo („Axo-Aktien”), was 9,99 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Axo auf nicht verwässerter Basis entspricht.

Osisko Development hat Anspruch auf bestimmte bedingte aufgeschobene Zahlungen im Zusammenhang mit dem Verkauf, darunter:

- Eine Barzahlung in Höhe von 70 % aller mexikanischen Mehrwertsteuerrückerstattungen, die Sapuchi Mexico für Zeiträume bis zum Abschlussdatum der Transaktion zustehen oder geschuldet werden;

- Nach der öffentlichen Einreichung einer Machbarkeitsstudie zu dem Projekt durch Axo, die gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wurde, erhält das Unternehmen 2.000.000 US-Dollar in bar oder bis zu 9.398.496 Axo-Aktien, je nach Wahl von Axo, vorausgesetzt, dass der Ausgabepreis dieser Axo-Aktien unter dem Schlusskurs der Axo-Aktien vom 21. November 2025 (der „Mindestpreis“) liegt. erhält das Unternehmen 9.398.496 Axo-Aktien zuzüglich einer Barzahlung in Höhe der Differenz zwischen 2.000.000 US-Dollar und dem Gegenwert der erhaltenen Axo-Aktien in US-Dollar; und

- Eine Barzahlung in Höhe von 2.000.000 US-Dollar nach Abschluss des ersten Goldgusses im Rahmen des Projekts.

Darüber hinaus muss Axo, sobald es eine oder mehrere Eigenkapitalfinanzierungen mit einem Gesamtbruttoerlös von mindestens 10.000.000 US-Dollar (eine „qualifizierte Finanzierung“) abgeschlossen hat, sofern der Ausgabepreis über dem Mindestpreis liegt, wäre Axo verpflichtet, Osisko Development eine solche Anzahl von Axo-Aktien auszugeben, dass Osisko Development auf nicht verwässerter Basis einen Anteil von 9,99 % an Axo an den ursprünglich aufgebrachten 10.000.000 US-Dollar behält. Liegt der Ausgabepreis im Zusammenhang mit einer solchen Emission unter dem Mindestpreis, erhält Osisko Development maximal 5.521.699 Axo-Aktien zuzüglich einer Barzahlung in Höhe des Ausgabepreises multipliziert mit der Anzahl der zusätzlichen Axo-Aktien, die Osisko Development erhalten hätte, wenn die zusätzlichen Aktien zum Ausgabepreis statt zum Mindestpreis ausgegeben worden wären.