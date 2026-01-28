    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSibanye Stillwater AktievorwärtsNachrichten zu Sibanye Stillwater
    Bekanntmachung über den Erwerb von wirtschaftlichen Anteilen an Wertpapieren durch Blackrock, Inc.

    Johannesburg, 28. Januar 2026 / IRW-Press / Gemäß Abschnitt 122(3)(b) des Companies Act 71 von 2008 (das Gesetz), Vorschrift 121(2)(b) der Companies Act Regulations von 2011 und Absatz 3.83(b) der JSE Limited Listings Requirements werden die Aktionäre hiermit darüber informiert, dass Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) eine formelle Mitteilung erhalten hat, dass Blackrock, Inc. insgesamt eine Beteiligung an den Stammaktien des Unternehmens erworben hat, sodass die Gesamtbeteiligung von Blackrock, Inc. nun 5,001 % der gesamten ausgegebenen Stammaktien von Sibanye-Stillwater beträgt.

     

    Sibanye-Stillwater hat gemäß Abschnitt 122(3)(a) des Gesetzes, wonach jedes Unternehmen, das eine Mitteilung über eine Änderung der wirtschaftlichen Beteiligung an seinen Wertpapieren erhält, sei es durch Erwerb oder Veräußerung, die erforderliche Mitteilung beim Takeover Regulation Panel einreichen muss.

     

    Der Vorstand von Sibanye-Stillwater übernimmt die Verantwortung für die in der Bekanntmachung enthaltenen Informationen, nachdem er die Formulare TRP121.1 von Blackrock, Inc. erhalten hat, und ist nach bestem Wissen und Gewissen der Ansicht, dass die in der Bekanntmachung enthaltenen Informationen wahrheitsgemäß sind und keine Angaben ausgelassen wurden, die die Bedeutung der in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen beeinflussen könnten.

     

    Über Sibanye-Stillwater

     

    Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.

     

    Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

