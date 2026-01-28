DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LVMH auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH nach Quartalszahlen von 715 auf 705 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Umsatzerwartungen weitgehend erfüllt und mit dem operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Adam Cochrane am Dienstagabend in seiner ersten Reaktion. Die Angst vor einem schwachen China-Geschäft nach Aussagen von Konkurrent Richemont habe sich als unbegründet erwiesen. Cochrane senkte seine Ergebnisschätzungen, sieht die Zahlen aber als Beleg für eine Trendwende. Er sieht 2026 weiter gute Aussichten für den europäischen Sektor./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 21:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,65 % und einem Kurs von 545,4EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 705

Kursziel alt: 715

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 705,00 € , was eine Steigerung von +19,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer