DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LVMH auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH nach Quartalszahlen von 715 auf 705 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Umsatzerwartungen weitgehend erfüllt und mit dem operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Adam Cochrane am Dienstagabend in seiner ersten Reaktion. Die Angst vor einem schwachen China-Geschäft nach Aussagen von Konkurrent Richemont habe sich als unbegründet erwiesen. Cochrane senkte seine Ergebnisschätzungen, sieht die Zahlen aber als Beleg für eine Trendwende. Er sieht 2026 weiter gute Aussichten für den europäischen Sektor./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 21:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 21:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,65 % und einem Kurs von 545,4EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 705
Kursziel alt: 715
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 705
Kursziel alt: 715
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte