    AKTIE IM FOKUS

    LVMH unter Druck - Zahlen belasten Luxussektor

    Für Sie zusammengefasst
    • LVMH-Aktien fallen um 7,7 Prozent im Handel.
    • Verlust seit Jahresbeginn: rund 100 Euro weniger.
    • Analysten sehen wenig Kaufanreize im Luxussektor.
    PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von LVMH haben im frühen Handel am Mittwoch kräftig nachgegeben. Zuletzt fiel der Wert um 7,7 Prozent. Die Aktie des Luxusgüterherstellers setzte damit die Talfahrt seit Jahresbeginn fort.

    Im Vergleich zum Jahresstart hat der Wert rund 100 Euro verloren und so bereits die Hälfte der Gewinne im Rahmen der Erholung des Vorjahres wieder eingebüßt. Auch andere Werte des Sektors wie Kering , die um 5,3 Prozent fielen, standen unter Druck.

    Das Zahlenwerk der Franzosen bedeute für die Branche kein Erweckungserlebnis, stellte Analyst James Grzinic von Jefferies fest. Die aktuelle Bewertung des Luxussektors biete für neue Käufer wenig Grund zum Einstieg. Für die Marke Dior habe das Jahr zwar gut begonnen, aber die Nachfrage gestalte sich weiterhin schwankend und von der Währungsseite gebe es negative Impulse.

    Etwas zuversichtlicher äußerte sich Charles-Louis Scotti von Kepler Cheuvreux. Der Analyst bezeichnete LVMH als guten Orientierung für eine zu erwartende Erholung des Sektors. Allerdings habe er seine Erwartungen und das Kursziel wegen höherer Steuern, finanzieller Aufwendungen und negativer Währungseinflüsse leicht gesenkt, ohne allerdings an der Kaufempfehlung zu rütteln./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,32 % und einem Kurs von 547,3 auf Tradegate (28. Januar 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -4,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 272,33 Mrd..

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 648,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 610,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 706,00EUR was eine Bandbreite von +11,66 %/+29,23 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene Werte
