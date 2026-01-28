    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton AktievorwärtsNachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    ROUNDUP

    Handelskonflikte belasten Luxuskonzern LVMH - Aktie gibt deutlich nach

    • LVMH Umsatz und Gewinn sanken durch Handelskonflikte.
    • Nachfrage in Europa und China belastet Wein und Mode.
    • LVMH bleibt vorsichtig, erwartet schwieriges Jahr 2026.
    PARIS (dpa-AFX) - Die weltweiten Handelskonflikte und eine damit einhergehende schwache Konsumlaune haben den Luxusgüterkonzern LVMH im vergangenen Geschäftsjahr weniger Umsatz und Gewinn eingebrockt. So sank vor allem in Europa die Nachfrage im zweiten Halbjahr, wie das Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Dazu belasteten die Handelskonflikte die Konsumlaune vor allem im Wein- und Spirituosengeschäft in Kernmärkten wie China und den USA. Speziell Cognac ließen Verbraucher in den Regalen stehen. An der Börse kam dies schlecht an. Am Donnerstagvormittag gab die Aktie um mehr als sieben Prozent nach.

    Für Chiara Battistini von JPMorgan konnte LVMH dank strikter Kostenkontrolle die immer noch sehr volatile Umsatzentwicklung kompensieren. Das operative Ergebnis habe daher ihre Erwartungen etwas übertroffen, insgesamt sei die Bilanz aber durchwachsen. Jefferies-Analyst James Grzinic sieht das ähnlich. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen leicht übertroffen, so der Branchenexperte. Die Anleger dürften aber vorsichtig bleiben. Die Nachfragevolatilität bleibe hoch und die Währungsentwicklung ungünstig.

    Der Umsatz von LVMH sank 2025 um fünf Prozent auf knapp 81 Milliarden Euro. Dabei spielte auch der starke Euro eine Rolle. Organisch - bereinigt um Wechselkurs- sowie Portfolioeffekte, sanken die Erlöse um ein Prozent. Außer im Wein- und Spirituosengeschäft sank der Umsatz 2025 auch im Mode- und Ledergeschäft.

    Im vierten Quartal kam LVMH organisch auf ein leichtes Plus von einem Prozent. Während im Wein- und Spirituosengeschäft der Umsatz deutlicher als von Analysten erwartet sank, lag der Rückgang im Mode- und Ledergeschäft im Rahmen der Erwartungen. Im Geschäft mit Uhren und Schmuck lief es indessen besser als von Branchenexperten gedacht.

    Das bereinigte operative Ergebnis des Konzerns sank im Gesamtjahr um neun Prozent auf knapp 17,8 Milliarden Euro. Dabei verzeichnet LVMH sowohl im Spirituosengeschäft als auch im Mode- und Ledergeschäft prozentual zweistellige Ergebnisrückgänge. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von fast 10,9 Milliarden Euro, ein Minus von 13 Prozent. Die Anteilseigner sollen eine Dividende von insgesamt 13 Euro je Aktie erhalten, dabei wurde bereits eine Zwischendividende von 5,50 Euro je Aktie gezahlt.

    Für das neue Jahr zeigte sich die LVMH-Spitze "zuversichtlich". LVMH-Chef Bernard Arnault erwartet jedoch ein schwieriges operatives Umfeld für den Konzern. LVMH werde daher die Ausgaben begrenzen. Einen konkreten Ausblick gab das Unternehmen nicht./err/nas/mne/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,65 % und einem Kurs von 545,4 auf Tradegate (28. Januar 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -4,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 274,77 Mrd..

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 648,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 610,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 706,00EUR was eine Bandbreite von +10,15 %/+27,48 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
