    Tote und Verletzte durch russische Luftangriffe

    Für Sie zusammengefasst
    • Russische Drohnenangriffe töten Zivilisten in Ukraine.
    • In Kiew und Dnipropetrowsk gibt es zahlreiche Verletzte.
    • Stromausfälle in Kiew, 710.000 Haushalte betroffen.
    KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Durch russische Drohnenangriffe sind in der Ukraine nach Behördenangaben an mehreren Orten Zivilisten getötet oder verletzt worden. In der Gemeinde Bilohorodka westlich von Kiew sei ein Elternpaar getötet worden, teilte die nationale Polizei auf Telegram mit. Das vierjährige Kind des Paares musste demnach verletzt behandelt werden. Daneben habe es drei weitere Verletzte gegeben.

    Im südlichen Gebiet Dnipropetrowsk wurde ein Mann getötet. Sieben Menschen wurden verletzt, wie Militärgouverneur Olexander Hanscha mitteilte. Auch Odessa am Schwarzen Meer wurde die zweite Nacht in Folge attackiert.

    Weiterhin kaum Strom in Kiew

    In mehreren Regionen des Landes gebe es wegen der Angriffe Notabschaltungen der Stromversorgung, teilte der staatliche Versorger Ukrenergo mit. In der Hauptstadt Kiew waren nach Angaben von Energieminister Denys Schmyhal von Dienstagabend immer noch 710.000 Verbrauchsstellen ohne Strom. Dringendste Aufgabe sei dort, wieder zu einem verlässlichen Wechsel von Versorgung und Abschaltungen zu kommen.

    Die ukrainische Luftwaffe ortete nach eigenen Angaben in der Nacht 137 russische Drohnen, von denen 103 ausgeschaltet worden seien.

    Ihrerseits griff die Ukraine die Stadt Sewastopol auf der besetzten Halbinsel Krim und mehrere russische Regionen mit Drohnen an. Es gab aber keine Angaben zu größeren Schäden. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien nachts 75 ukrainische Drohnen abgefangen worden./fko/DP/stk






