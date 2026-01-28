    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    Bundesregierung legt Sechs-Punkte-Plan gegen Wachstumskrise vor

    Foto: Industrieanlagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will die wirtschaftliche Krise in Deutschland mit Reformen in sechs verschiedenen Bereichen überwinden. Das geht aus dem neuen Jahreswirtschaftsbericht hervor, über den das "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe) berichtet. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will die Pläne am Mittwochnachmittag vorstellen.

    Im Bericht sind sechs "angebotspolitische Handlungs- und Reformfelder" zur Stärkung des Wachstumspotenzials aufgeführt: Bürokratierückbau (Überregulierung zurückfahren, Staat modernisieren), Infrastruktur (Kapitalstock erneuern, Standortattraktivität erhöhen), Innovation (Freiräume für Gründungen und neue Technologien schaffen), Energie (Systemkosten senken, Versorgungssicherheit gewährleisten), Arbeitsangebot (Anreizstrukturen verbessern, Sozialsysteme reformieren) und Außenwirtschaft (Resilienz durch Diversifizierung und europäische Integration).

    Der Jahreswirtschaftsbericht ist das zentrale wirtschaftspolitische Strategiepapier der Bundesregierung, das immer zu Jahresanfang erscheint. Die enthaltene Konjunkturprognose sagt für 2026 nur noch ein Wirtschaftswachstum von einem Prozent voraus, auch das Potenzialwachstum fällt schlechter aus.


