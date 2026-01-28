Infineon-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei anhaltendem Höhenflug

Obwohl die Bewertungen und auch die Erwartungen der Aktien im europäischen Halbleitersektor gestiegen seien, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem von 48 auf 52 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie ihren Höhenflug zumindest auf 48 Euro ausweiten kann.

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) befindet sich seit Ende November 2025, als sie noch im Bereich von 32 Euro gehandelt wurde, in einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Beflügelt von den über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen von ASML sprang der Kurs der Infineon-Aktie im frühen Handel des 28.1.26 auf ein neues 12-Monatshoch bei 45,60 Euro, dem höchsten Wert seit mehr als 20 Jahren.

Optionsschein mit Basispreis bei 45 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 45 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000MG7EN66, wurde beim Aktienkurs von 44,50 Euro mit 0,43 – 0,44 Euro gehandelt.

Gelingt der Infineon-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 42 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,36 Euro (+44 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 41,034 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 41,034 Euro, BV 1, ISIN: DE000BY1ZGC6, wurde beim Aktienkurs 44,50 Euro mit 3,64 – 3,65 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 48 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 6,96 Euro (+91 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,813 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,813 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ6CVR8, wurde beim Aktienkurs 44,50 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro quotiert.

Legt die Infineon-Aktie auf 48 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,81 Euro (+62 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.