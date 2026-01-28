Trump crasht den Schulden-Dollar, Gold explodiert weiter!

Der Dollar war schon gestern auf den tiefsten Stand seit vier Jahren gefallen - und Trump beschleunigt den Abverkauf mit einem Kommentar noch weiter! Faktisch hat der US-Präsident klar gemacht, dass er die Dollar-Abwertung gut findet - kein Wunder, dass Gold heute sogar über die Marke von 5300 Dollar steigt! Wenn Trump den Dollar zum Abschuss frei gibt - was bedeutet das für uns und die Welt? Sollte man sein Kapital aus US-Werten (Aktien und Anleihen) abziehen? So oder so: der fallende Dollar macht weitere Zinssenkungen überflüssig - und Trump war klar, dass bis zum Abtritt von Fed-Chef Powell die US-Notenbank die Zinsen nicht mehr senken würde. Das ist ein gefährliches Spiel an allen Fronten - in den USA dürfte die Inflation wieder deutlich ansteigen, während die ausländischen Gläubiger der USA schleichend enteignet werden..

