    Trump crasht den Schulden-Dollar, Gold explodiert weiter!

    Faktisch hat der US-Präsident klar gemacht, dass er die Dollar-Abwertung gut findet - kein Wunder, dass Gold heute sogar über die Marke von 5300 Dollar steigt! Wenn Trump den Dollar zum Abschuss frei gibt..

    Der Dollar war schon gestern auf den tiefsten Stand seit vier Jahren gefallen - und Trump beschleunigt den Abverkauf mit einem Kommentar noch weiter! Faktisch hat der US-Präsident klar gemacht, dass er die Dollar-Abwertung gut findet - kein Wunder, dass Gold heute sogar über die Marke von 5300 Dollar steigt! Wenn Trump den Dollar zum Abschuss frei gibt - was bedeutet das für uns und die Welt? Sollte man sein Kapital aus US-Werten (Aktien und Anleihen) abziehen? So oder so: der fallende Dollar macht weitere Zinssenkungen überflüssig - und Trump war klar, dass bis zum Abtritt von Fed-Chef Powell die US-Notenbank die Zinsen nicht mehr senken würde. Das ist ein gefährliches Spiel an allen Fronten - in den USA dürfte die Inflation wieder deutlich ansteigen, während die ausländischen Gläubiger der USA schleichend enteignet werden..

    2. Russland rettet sich im Goldrausch

     

    Das Video "Trump crasht den Schulden-Dollar, Gold explodiert weiter! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
