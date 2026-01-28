Seagate Technology Holdings Aktie steigt zweistellig - +10,99 % - 28.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Seagate Technology Holdings Aktie. Mit einer Performance von +10,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Seagate Technology Holdings Aktie. Nach einem Plus von +1,35 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 340,43€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +72,20 % bei Seagate Technology Holdings.

Allein seit letzter Woche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um +23,83 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,81 %. Im Jahr 2026 gab es für Seagate Technology Holdings bisher ein Plus von +43,87 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,72 % geändert.

Seagate Technology Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +23,83 % 1 Monat +41,81 % 3 Monate +72,20 % 1 Jahr +247,09 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Es gibt 218 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,10 Mrd.EUR € wert.

Obwohl Seagate Technology die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen hat, zeigte sich die Aktie zunächst schwächer. Das Bild drehte sich aber schnell: Anleger honorierten die Zahlen – der Kurs legte kräftig zu.

Seagate Technology Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.