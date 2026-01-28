    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik
    JEFFERIES stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der herausragende Auftragseingang des wichtigsten Kunden ASML im vergangenen Quartal gebe dem niederländischen Chipausrüster mittelfristig weiter Auftrieb und könnte Jenoptik helfen, Unsicherheiten abzumildern, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der deutsche Technologiekonzern erwarte zwar 2026 dank des weiterhin starken Halbleitermarktes sowie hoher Investitionen in Rechenzentren ein Umsatz- und Margenwachstum, doch mit Blick auf den Zeitpunkt der Nachtfrageerholung sowie das Konjunkturumfeld gebe es noch Risiken./rob/gl/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,01 % und einem Kurs von 25,00EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 10:31 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Henrik Paganetty
    Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 24
    Kursziel alt: 24
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



